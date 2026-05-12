Noi reguli pe Podul Giurgiu-Ruse

Autorităţile române au anunţat implementarea unui sistem permanent de dirijare a traficului pe Podul Giurgiu-Ruse, în condiţiile în care lucrările de consolidare desfăşurate pe partea bulgară continuă.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, traficul este gestionat prin piloţi de trafic angajaţi de CNAIR, iar staţionarea vehiculelor pe partea română a podului este strict interzisă. Reprezentanţii Poliţiei au precizat că fluxul de vehicule este controlat permanent pentru a proteja structura de rezistenţă a podului şi pentru a preveni incidentele rutiere.

„Având în vedere noile reglementări privind tranzitul pe Podul Giurgiu-Ruse, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu informează participanţii la trafic cu privire la implementarea unui sistem de dirijare permanentă, menit să protejeze structura de rezistenţă a podului şi să prevină incidentele rutiere. Din cauza lucrărilor de reparaţii aflate în curs pe sectorul bulgar, fluxul de vehicule este gestionat prin piloţi de trafic angajaţi de CNAIR, care asigură un tranzit controlat şi activ, iar staţionarea oricărui vehicul pe partea română a podului este strict interzisă. Circulaţia este coordonată prin comunicare radio între capetele podului, asigurându-se un flux alternativ”, a transmis printr-un comunicat IPJ Giurgiu.

Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului Giurgiu monitorizează zonele din apropierea fostului punct de trecere a frontierei pentru prevenirea blocajelor de acces către pod şi pentru fluidizarea traficului.

Şoferii, obligaţi să respecte indicaţiile piloţilor de trafic

Autorităţile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalele şi indicaţiile piloţilor de trafic, subliniind că accesul pe pod se face doar la indicaţia acestora.

Potrivit poliţiştilor, oprirea nejustificată pe pod sau nerespectarea regulilor de circulaţie pot duce la aplicarea unor sancţiuni contravenţionale şi pot afecta siguranţa structurii.

Recomandări pentru evitarea aglomerației

Pentru evitarea aglomeraţiei, autorităţile recomandă şoferilor să folosească şi alte puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria, precum:

Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche;

Punctul de Trecere a Frontierei Negru Vodă;

Punctul de Trecere a Frontierei Bechet;

Punctul de Trecere a Frontierei Calafat.

Informaţii actualizate despre traficul la frontieră pot fi consultate pe Trafic Online al Poliției de Frontieră.

Aproximativ 3 milioane de turiști români traversează anual podul Giurgiu-Ruse, una dintre principalele rute folosite de cei care merg cu mașina spre Bulgaria și Grecia.