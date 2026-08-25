Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că restricțiile se vor aplica, pe 26 august, pe tronsonul dintre Iernut și Ungheni, pentru montarea portalurilor și instalarea echipamentelor ITS (sisteme inteligente de transport n.r.).

Astfel, în intervalul orar 00:00 – 02:00, circulația rutieră va fi închisă pe sensul Câmpia Turzii – Târgu Mureș, între nod rutier Iernut (kilometrul 18+600 metri) și nod rutier Ungheni (kilometrul 4+700 metri), din județul Mureș.

„Devierea traficului se face pe ruta: „nod rutier Iernut – intersecție DN14A – intersecție DN14A cu DN15 – Cipău – Ogra – Sânpaul – nod rutier Ungheni”, potrivit sursei citate.

De asemenea, circulația rutieră va fi închisă, în noaptea de 26 august, pe celălalt sens, Târgu Mureș – Câmpia Turzii, între nod rutier Ungheni (kilometrul 4+700 metri) și nod rutier Iernut (kilometrul 18+600 metri), în intervalul orar 03:00 – 05:00.

Traficul urmează să fie deviat pe ruta: „nod rutier Ungheni – A3 km 4+700m – intersecție DN15 – Sânpaul – Ogra – Cipău – intersecție DN15 cu DN14A – nod rutier Iernut”, precizează Centrul Infotrafic.

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