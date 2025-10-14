În acest context se va închide banda 1 de pe acest sector. Traficul rutier se va desfășura pe celelalte 2 benzi de circulație. Restricția este necesară pentru execuția lucrărilor de relocare utilități la magistrala M6 (1 Mai – Otopeni).

De asemenea, vă prezentăm cum se va circula în București, în zona Planșeului Unirii, în următoarele șase luni. Primarul Sectorului 4 a anunțat noi restricții de circulație în Piața Unirii. Lucrările avansează rapid, existând șanse să se încheie mai devreme decât planificat. Daniel Băluță a explicat cum se va circula în zona Planșeului Unirii, în următoarele șase luni.

„Lucrările de la planșeul Unirii, deși se anunțau extrem de complexe și cu risc semnificativ de întârziere în privința execuției, astăzi sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru. Pe de o parte, mă bucură nespus acest lucru pentru că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, sunt șanse mari să încheiem lucrările de punere în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit inițial.

Pe de altă parte, însă suntem nevoiți să ne gândim la graficul de lucru și modul în care oamenii vor circula în zona șantierului, prin folosirea unei noi rute de circulație pentru următoarele șase luni”, a explicat Daniel Băluță.







