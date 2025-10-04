Care este stadiul actual al lucrărilor de la Planșeul Unirii

Primarul Sectorului 4 a vorbit în timpul conferinței de presă despre stadiul lucrărilor de la Planșeul Unirii. Deși inițial proiectul se anunța a fi unul extrem de complex și existau riscuri semnificative să fie întârzieri, Daniel Băluță spune că lucrările au avansat rapid, iar acum trebuie să fie regândit calendarul.

„Lucrările de la planșeul Unirii, deși se anunțau extrem de complexe și cu risc semnificativ de întârziere în privința execuției, astăzi sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru.

Pe de o parte, mă bucură nespus acest lucru pentru că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, sunt șanse mari să încheiem lucrările de punere în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit inițial. Pe de altă parte, însă suntem nevoiți să ne gândim la graficul de lucru și modul în care oamenii vor circula în zona șantierului, prin folosirea unei noi rute de circulație pentru următoarele șase luni”, a explicat Daniel Băluță.

Constructorii au făcut progrese semnificative, lucrând la trei din cele patru etape ale proiectului. Primarul a oferit detalii concrete. Planșeul a fost desfăcut bucată cu bucată, pentru a nu afecta structura imobilelor din jur, iar în luna august, pilonii forați din zona Hanul lui Manuc erau aproape gata.

„Astăzi, avem deja executați 161 de piloni forați, din totalul de 254 de astfel de coloane de beton, pe care se va sprijini noul planșeu și care vor deveni parte integrantă a noii construcții. În total, muncitori au integrat până acum peste 6.500 tone de armătură în interiorul pilonilor forați și peste 4.000 metri cubi de beton turnat”, a mai spus primarul Sectorului 4, la conferința de presă, potrivit Agerpres.

Daniel Băluță anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii din București

Începând de luni, 6 octombrie, vor intra în vigoare noi măsuri și restricții de circulație în Piața Unirii din București, pentru următoarele șase luni.

Aceste schimbări sunt necesare din cauza lucrărilor avansate la planșeul din zonă, după cum a anunțat primarul Sectorului 4. Există șanse ca lucrările să se încheie mai devreme, însă șoferii vor fi nevoiți să folosească rute alternative pentru următoarele luni, având în vedere că vor exista noi restricții de circulație în zona Planșeului Unirii.

În urmă cu câteva săptămâni, Daniel Băluță publica și imagini cu stadiul lucrărilor de la Planșeul Unirii.

Cum se va circula în București, în zona Planșeului Unirii și care sunt rutele alternativ

Primarul Sectorului 4 a explicat, în timpul conferinței de presă de sâmbătă, care sunt rutele alternative și a spus cum se va circula în zona Planșeului Unirii în următoarele șase luni:

  • Dinspre Piața Alba Iulia: dreapta pe lângă magazinul Unirea, apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament.
  • Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir: înainte pe lângă magazinul Unirea și stânga pe drumul provizoriu spre Parlament.
  • Dinspre Parlament: dreapta pe lângă Patriarhie, către restaurantul Horoscop și înainte pe Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii către sectorul 3.

Lucrările de consolidare la Planșeul Unirii au început în luna iunie și sunt programate să dureze până în 2027, iar apoi urmează consolidarea Pasajului Unirii.

Recomandări pentru șoferii din București, în contextul lucrărilor de la Unirii

Noile trasee vor deveni operaționale luni dimineață. Autoritățile vor informa publicul despre aceste modificări prin diverse canale media, inclusiv social media, televiziuni și radiouri.

Brigada Rutieră a Capitalei a emis un comunicat în care recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară din zonă, să conducă cu atenție sporită și să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri.

În concluzie, aceste schimbări temporare în traficul din Piața Unirii sunt necesare pentru a permite continuarea lucrărilor într-un ritm accelerat. Deși pot cauza unele inconveniente pe termen scurt, ele ar putea duce la finalizarea mai rapidă a unui proiect crucial pentru siguranța și infrastructura centrului Bucureștiului.

