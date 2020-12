Numerele extrase la loteria PowerBall au fost 5, 6, 7, 8, 9, iar PowerBall a fost 10. Ordinea a fost: 8, 5, 9, 7, 6 + 10.

Organizatorii susțin că astfel de combinații numerice sunt jucate frecvent, dar au demarat o anchetă după ce au apărut acuzaţii de fraudă.

Au anunţat că 20 de persoane au câştigat câte 5,7 milioane de rand, echivalentul a circa 307.000 de euro.

Alţi 79 de jucători au câștigat câte 6.283 de rand (circa 340 de euro) fiecare pentru că au avut pe bilete numerele de la 5 la 9, dar au ratat PowerBall. Adică numărul 10.

Este extrem de rar ca mai mulţi câştigători să împartă premiul cel mare.

Şansele de a câştiga la loteria PowerBall din Africa de Sud sunt una din 42.375.200 – numărul de combinații diferite la selectarea a cinci bile dintr-un set de 50, plus o bilă suplimentară aleasă din 20.

„Felicitări celor 20 de câștigători ai extragerii PowerBall din această seară”, a scris pe Twitter operatorul de loterie Ithuba, adăugând: „Aceste numere pot fi neașteptate, dar vedem că mulți jucători optează pentru a juca aceste secvențe”.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? ? What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if youre a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R