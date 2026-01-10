Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”

Potrivit acestuia, șeful statului „face o mare greșeală și este într-o capcană”, considerând că astfel de decizii ar trebui să fie gestionate de procurori. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seară, într-o emisiune la România TV.

„Unde cred că președintele face o mare greșeală și este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale în 2024. Ce treabă are președintele Nicușor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în brațe problema și dânsul a luat-o, cred că din neatenție, știu eu, din dorința de a da un răspuns, dar nu era treaba lui”, a declarat Băsescu.

Fostul șef al statului a explicat că, în opinia sa, Nicușor Dan ar fi trebuit să predea documentele și stenogramele către Parchet, pentru declanșarea unei anchete.

„Treaba lui era așa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele și toate documentele ședinței în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiți, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeți ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a mai declarat Băsescu.

În continuare, acesta a subliniat că o investigație privind anularea alegerilor este de competența exclusivă a procurorilor, și nu a președintelui sau Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Cred că e foarte bine și din punct de vedere al imaginii în afara țării. Dom-le, nu ține la ei, la politicieni, problema anulării alegerilor, uite, au dat-o la instituțiile abilitate să facă anchete. Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la președinte obligația de a da răspunsuri, în primul rând nu va convinge pe nimeni și în al doilea rând va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve și nu instituțiile statului, în astfel de situații”, a mai declarat Băsescu.

Băsescu a atras, de asemenea, atenția asupra unei eventuale încălcări a Constituției în cazul în care anularea alegerilor nu este investigată de organele abilitate ale statului.

El a punctat că este esențială colaborarea între structurile de securitate și procurori, amintind că Serviciul Român de Informații (SRI) are o divizie specializată în apărarea Constituției, care ar putea sprijini ancheta.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Săpăturile în versant pentru secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda condițiilor meteo: „Tehnologia permite avansul constant"
Știri România 19:06
Săpăturile în versant pentru secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda condițiilor meteo: „Tehnologia permite avansul constant”
Școala românească în iernile comuniste din anii '80. Eleve, în scrisorile către părinți: „Mai rău ca la puşcărie/ E râie. Sunt şi păduchi"
Analiză
Știri România 17:00
Școala românească în iernile comuniste din anii ‘80. Eleve, în scrisorile către părinți: „Mai rău ca la puşcărie/ E râie. Sunt şi păduchi”
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu"? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur
Adevarul.ro
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
Fanatik.ro
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…"
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea". Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…"
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Stiri Mondene 17:10
Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste"
Stiri Mondene 16:55
Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona", dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
ObservatorNews.ro
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor" » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax.ro
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
StirileKanalD.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, între 12 și 16 ianuarie! Zonele care vor fi afectate
KanalD.ro
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu, între 12 și 16 ianuarie! Zonele care vor fi afectate

Politic

Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană"
Politică 22:43
Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”
AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție"
Politică 17:31
AUR vrea ca PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu: „Nu mai poate să se pretindă partid de opoziție”
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026