Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”

Potrivit acestuia, șeful statului „face o mare greșeală și este într-o capcană”, considerând că astfel de decizii ar trebui să fie gestionate de procurori. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seară, într-o emisiune la România TV.

„Unde cred că președintele face o mare greșeală și este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale în 2024. Ce treabă are președintele Nicușor Dan? El nu a candidat atunci. Cineva i-a pus în brațe problema și dânsul a luat-o, cred că din neatenție, știu eu, din dorința de a da un răspuns, dar nu era treaba lui”, a declarat Băsescu.

Fostul șef al statului a explicat că, în opinia sa, Nicușor Dan ar fi trebuit să predea documentele și stenogramele către Parchet, pentru declanșarea unei anchete.

„Treaba lui era așa: după ce a fost validat, s-a dus la Cotroceni, chema secretarul CSAT-ului: domnul secretar, stenogramele și toate documentele ședinței în care s-a dezbătut problema, le primea pe masă, punea mâna pe telefon, domnul procuror general, vă invit, vă rog, la mine, poftiți, ăsta-i opisul, astea-s documentele, începeți ancheta de ce s-au anulat alegerile!”, a mai declarat Băsescu.

În continuare, acesta a subliniat că o investigație privind anularea alegerilor este de competența exclusivă a procurorilor, și nu a președintelui sau Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Cred că e foarte bine și din punct de vedere al imaginii în afara țării. Dom-le, nu ține la ei, la politicieni, problema anulării alegerilor, uite, au dat-o la instituțiile abilitate să facă anchete. Cât timp va fi la politicieni, la CSAT, la președinte obligația de a da răspunsuri, în primul rând nu va convinge pe nimeni și în al doilea rând va fi tot timpul semnul de întrebare de ce politicienii trebuie să o rezolve și nu instituțiile statului, în astfel de situații”, a mai declarat Băsescu.

Băsescu a atras, de asemenea, atenția asupra unei eventuale încălcări a Constituției în cazul în care anularea alegerilor nu este investigată de organele abilitate ale statului.

El a punctat că este esențială colaborarea între structurile de securitate și procurori, amintind că Serviciul Român de Informații (SRI) are o divizie specializată în apărarea Constituției, care ar putea sprijini ancheta.