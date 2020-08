”Eu i-aş destitui pe loc. Ministrului Marcel Vela i-aş spune că prafurile aruncate cu Poliţia Animalelor ca să nu se vadă mizeria pe care o patronează nu ţin. I-aş destitui pe loc. Repet, eu nu spun că nu trebuia să vorbească cu ei şi să impună nişte lucruri. Dar frate, îl citai să vină la poliţie”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu afirmă că întâmplările recente au decredibilizat Poliția Română: ”Asta e groaznic. Vă asigur că, pur şi simplu, şi-au trântit pistoalele pe masă de scârbă. Au zis: «Lasă-mă, frate, dacă ăştia mi-s şefii!» Subordonaţii nu mai ştiu când sunt trădaţi în spate de şefii lor. Du-te acum să mai faci o acţiune ca poliţist obişnuit la clanul Duduienilor, după ce ai aflat că se rugau împreună la o biserică noaptea. Nu se poate aşa ceva”.

Pe același subiect a vorbit miercuri, 26 august, cu ocazia unei conferințe de presă, și actualul președinte, Klaus Iohannis.

Am cerut explicații ministrului cu mult timp înainte să se publice imaginile. Am primit explicații și consider ca e nevoie de explicațiile șefilor din minister. Le voi solicita să vă explice public despre ce a fost vorba.

Klaus Iohannis: