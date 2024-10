Ce s-a ales de afaceristul Jenică Ioniță, fost partener cu Dragoș Băsescu și omul oligarhului rus Oleg Deripaska în România. Execută 14 ani de pușcărie în China

Jenică Ioniță

Prima țeapă a lui Jenică Ioniță – afacerea Rulmentul Brașov

De Jenică Ioniță s-a auzit prima oară în anul 2008, când, prin firma Resort Tampa SRL, a cumpărat Rulmentul Brașov de la AVAS. Promisiunea a fost o investiție de 800 de milioane de euro într-un proiect imobiliar ce cuprindea un cartier de hoteluri și vile de lux în nordul Brașovului, pe terenul fostei fabrici.

Finanțatorii ar fi fost niște dezvoltatori spanioli care se lăudau că au bani de la un fond de investiții. Doar că, la momentul scadenței, Jenică s-a dat la fund și nu a mai achitat suma de 35,18 milioane de euro cu care s-a adjudecat fosta uzină comunistă.

Asta a fost prima țeapă cunoscută.

Cum a ajuns în afacerile oligarhului rus Oleg Deripaska

Doi ani mai târziu, Jenică Ioniță apare ca împuternicit într-o firmă bucureșteană controlată de Oleg Deripaska. Oligarhul, aflat pe lista sancțiunilor internaționale, este cunoscut și că spală fonduri în numele președintelui rus Vladimir Putin.

Pe lângă Strabag și devalizarea Alor Oradea, Deripaska s-a mai infiltrat în România prin firma Transstroy Engineering Corporation SA Moscova Sucursala București.

Oleg Deripaska. Foto: wikipedia

Aceasta are ca asociat unic cunoscutul consorțiu rusesc Transstroy, care reunește companii de management, construcție, proiectare și producție și face parte din sectorul de construcții al companiei Basic Element. Transstroy este fosta companie de construcţii de drumuri şi infrastructură înfiinţată, în anii 70, de Ministerul Transporturilor şi Construcţiilor al URSS și intrată dubios în portofoliul lui Oleg Deripaska.

Gigantul rusesc de construcții a realizat mai multe lucrări pe banii statului rus: mii de kilometri de cale ferată, peste un milion de metri pătraţi de clădiri, 300 de poduri, stadionul Zenith, a restaurat mai multe clădiri guvernamentale, aeroporturi etc.

În România, Transstroy Engineering Corporation SA Moscova Sucursala București a fost fondată de omul de încredere al lui Deripaska, fostul locotenent-colonel Albert Evdokimovsky.

De altfel, locotenent-colonelul a înființat și administrat la București patru firme: Transstroy Engineering Corporation – Bucharest SRL, Transstroy Engineering Corporation SA Moscova Sucursala București (ambele deținute în totalitate de Compania de Inginerie Transstroy din Rusia), Prominvestdtroy – Bucharest SRL (deținută de Prominvestdtroy din Rusia) și ITS Eurotech Development SRL (aflată în insolvență și deținută de compania rusească SGK-Transstroy YAMAL SA).

La Transstroy Engineering Corporation SA Moscova Sucursala București, Jenică Ioniță era împuternicit, iar administrator – Dragoș Neculai.

Legăturile cu familia fostului președinte Traian Băsescu

Pe Neculai și Ioniță îi mai leagă și alte afaceri. Ei sunt asociați, alături de doi spanioli, în firma East European Consortium SRL. Și mai au alte afaceri alături de cetățeni spanioli și ruși.

Neculai și Ioniță sunt în contact și cu o altă persoană controversată cu care sunt asociați în diferite firme: Grigore Andrei Cristian Geamănu.

Cristian Geamănu

Geamănu a devenit cunoscut ca partener de afaceri cu Mircea Băsescu, fratele fostului președinte, în firma de armament Defense, Security and Intelligence Co – Desintco SRL.

Cei doi au mai fost asociați în Desintco cu Maria Cristina Cazacu (fiica lui Aurel Cazacu, fostul șef al Romarm și fost secretar de stat în Ministerul Economiei), Ioan Eftimie Sandu (general MApN) și Oiță Romeo (fost colonel SPP).

Cristian Geamănu, fost apropiat al PD-ului și beneficiar de multe contracte cu statul, a avut și el relații cu rușii când a încercat să intermedieze tranzacţiile cu terenuri ale lui Bercea Mondial către NIS Petrol, firma sârbească a Gazprom.

Negocierile oficiale de intrare a Gazprom în România au eşuat, iar ruşii au apelat la mediul privat pentru a cumpăra staţii de benzină şi terenuri. Printre aceştia au fost Cristian Geamănu și Jenică Ioniţă.

În cele din urmă, rușii au reușit să achiziţioneze terenurile necesare construirii benzinăriilor de la persoane private, iar tranzacţiile au fost parafate la notariatul Ioanei Băsescu.

Prima condamnare a lui Ioniță

Dar încercările lui Jenică de a căpușa familia prezidențială nu s-au oprit aici.

În 2016, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Jenică Ioniță la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influență.

Dragoș Băsescu. Foto: Agerpres



Condamnarea lui Ioniță a venit din dosarul lui Dragoș Băsescu, nepotul fostului președinte, care a pretins o sumă imensă de bani sub pretextul că poate să-l scape pe un om de afaceri de un dosar de la DIICOT. Jenică Ioniță a recunoscut că el a fost unul dintre cei care a intermediat legătura dintre nepotul președintelui și omul de afaceri. Adică a turnat tot.

Contactat telefonic, Mircea Băsescu, tatăl lui Dragoș și fratele fostului președinte, a spus că nu îl cunoaște prea bine pe Jenică Ioniță și că nu știe ce face el acum. „M-am întâlnit o singură dată cu el, cu mulți ani în urmă, când mi-a propus o afacere cu niște ruși. Am refuzat și de atunci nu mai știu nimic de el. Este un turnător ordinar”, a declarat Băsescu.

Mircea Băsescu. Foto: Agerpres

Condamnat în China, în dosarul în care este condamnată și Alina Apostol

Deși era sub supraveghere în urma condamnării din dosarul lui Dragoș Băsescu, sfârșitul anului 2017 îl găsește pe Jenică Ioniță în China.

Aici, împreună cu românca Alina Irina Apostol și cu chinezul Lin Zhiwei, a fost arestat, la data de 20 decembrie 2017, de autoritățile chineze pentru că ar fi fraudat firma Global Exchange Consulting (Shanghai) Co Ltd cu carduri bancare false. Valoarea escrocheriei a fost de 217.000 de dolari, iar cei trei au fost condamnați la închisoare.

Alina Irina Apostol

Pentru că atunci când este vorba de bani, chinezii nu au milă, Jenică Ioniță a primit 14 ani de închisoare în urma deciziei Curții Shishi, provincia Fujian din 2020, pedeapsă pe care o ispășește într-o groaznică închisoare din Putian, provincia Fujian.

Jenică Ioniță s-a cunoscut cu chinezul Lin Zhiwei în Marea Britanie, unde amândoi aveau afaceri. Zhiwei deținea o firmă de managementul informației, iar Jenică era director la o firmă de construcții. În China, cei doi pregăteau să deschidă o afacere care nu s-a mai realizat.

Alina Irina Apostol, despre situația căreia Libertatea a mai scris, este translator de spaniolă și deține o firmă de traduceri care are sediul social la aceeași adresă cu două dintre firmele lui Jenică Ioniță: Central Sun Energy SRL și Petrol Sun Energy SRL. În aceste firme, Jenică este asociat cu rușii Andrey Krupnov, Alikhan Musaev și Evghenii Iaichnikov și derulează afaceri în domeniul petrolului și imobiliarelor în Rusia și în Spania.

Alina Apostol a mers în China însoțindu-l pe Jenică Ioniță și probabil că nu știa în ce se bagă. „Din câte am înțeles, ea a fost dusă în China de Jenică Ioniță. Eu am militat pentru aducerea ei în țară pentru că m-am gândit că situația ei sensibilizează mai mult. Și el ar fi venit la pachet cu ea”, ne-a mărturisit Marius Balo, fost condamnat în China, care a trecut prin teribilele închisori chinezești și principal militant al aducerii acasă a Alinei Apostol.

Marius Balo. Foto: Facebook

Ce spune soția lui Jenică Ioniță

Mioara Ioniță, soția lui Jenică, locuiește în Spania, unde am reușit să o contactăm. „Autoritățile române nu fac absolut nimic. Nimeni nu face absolut nimic. Soțul meu are de trei luni contul blocat. Nu are acces la bani ca să-și ia măcar o sticlă de apă. Nu are dreptul la telefon decât trei minute pe lună. Nu i se dau scrisorile sau fotografiile nici măcar prin intermediul ambasadei. Ei au fost condamnați acolo fără drept de apel”. Am întrebat-o pe doamna Ioniță de ce cazul Alinei Apostol este mai mediatizat decât cel al soțului ei povestindu-i ce ne-a mărturisit Marius Balo. „Eu am vorbit și cu un jurnalist, și cu dl Balo și am dat toate detaliile despre situația de acolo. Dar nu înțeleg de ce doar despre ea se vorbește. Oricum, dacă ar fi să se întâmple ceva cu fata, ar fi un precedent și pentru cazul soțului meu”.

Jenică Ioniță

Întrebată despre ce se întâmplă acum cu afacerile lui Jenică Ioniță, Mioara Ioniță ne-a spus: „Nu se mai ocupă nimeni, s-au închis. Dar asta este cel mai infim lucru. Preocuparea principală este că acolo nu se întâmplă nimic. Nici măcar ambasada nu se mai responsabilizează ca să-i trimită măcar o scrisoare. Mi-au răspuns să mă adresez Ministerului de Justiție din România”.

Mioara Ioniță ne-a mai spus că ultima oară a vorbit, timp de trei minute, în urmă cu aproximativ o săptămână cu soțul ei. „Este complicat că având contul blocat nu mai poate să-și încarce cartela de telefon ca să sune. Avea un cont în China pe care puteam să-l alimentăm lunar cu 50 de euro, dintre care are voie să cheltuie doar 30”. Legat de problemele pe care Jenică Ioniță le-a avut în România cu Dragoș Băsescu, soția ne-a declarat: „Este irelevant, nu are nicio legătură una cu alta. Important este că, deși era o persoană cunoscută, toată lumea s-a spălat pe mâini”.

Indiferent de ilegalitățile săvârșite de Alina Irina Apostol și Jenică Ioniță, trebuie subliniată lipsa de transparență și lentoarea cu care acționează autoritățile române pentru protejarea și aducerea acasă a propriilor cetățeni. Demersurile făcute de familii, de societatea civilă și mai ales de Marius Balo, în special în cazul Alinei Apostol, nu au reușit să grăbească aducerea celor doi condamnați ca să-și ispășească pedeapsa în România. Mai ales că Jenică Ioniță suferă de mai multe afecțiuni pentru care nu primește tratament în închisoarea din Putian, Modulul pentru Străini. Iar penitenciarele din China sunt recunoscute pentru condițiile inumane de detenție.

Pentru a afla detalii despre cazul lui Jenică Ioniță, instituțiile românești te trimit de la un minister la altul și oferă informații nefolositoare sau trunchiate, ceea ce denotă ori incompetență, ori lipsă crasă de interes.

