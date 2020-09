„Ce performanță? Hai să fim serioși. Practic, PNL-ul, ca de altfel și PSD-ul, au ajuns să guverneze cu linia a patra, a cincea dintre specialiștii pe care îi au pentru că această linie a ajuns acum linia întâi. Guvernează cu mulți dintre analfabeții funcționali care au ajuns în funcții înalte”, a spus Băsescu în conferința de azi, când a fost întrebat de reporterul Libertatea cum vede performanța ministrului Educației, Monica Anisie, și dacă se impune o remaniere.

Candidatul PMP la funcția de primar general a afirmat că Anisie, „fie ea și profesoară, este în aceeași categorie”, pentru că nu-și înțelege propriul minister.

„Degeaba citește despre educație, pentru că nu înțelege”, a subliniat Băsescu, adăugând că, dacă ar fi știut ce să facă, ar fi redus consistent numărul de materii predate la școală în această perioadă de pandemie.

Fostul șef al statului a dat exemplu programul unei școli gimnaziale, unde unele zile de școală au și șapte materii, chiar dacă orele au fost scurtate.

„Este revoltător să vezi că se planifică inclusiv zile cu șapte ore de curs pentru copii în situație de pandemie. Acest mastodont neperformant care e Ministerul Educației nu a făcut un pas în restructurarea curriculei. Pe timp de pandemie, cum să gândești să fie o zi în care să ții copilul șapte ore la școală, în loc să faci o restructurare și să-i lași numai cu materiile principale?”, a spus Băsescu.

Recomandări Cine este Sile Pietroi, zis și ”Măcelarul din Glina”. 13 membri ai clanului său au fost arestați. În 2008, el a fost eliberat, după ce a spus că avea rate la bănci, era cardiac și nu suporta detenția

„Este o incapacitate administrativă greu de îndepărtat”

Întrebat de Libertatea cum vede lipsa manualelor la început de an școlar și cum explică eșecul licitațiilor de cărți, Băsescu a dat de înțeles că nu e surprins de această situație, care s-a repetat în fiecare an.

Spre deosebire de șeful statului, care a spus că „întregul sistem pare că nu funcționează” și că ar trebui restructurat, Traian Băsescu crede că singurul vinovat pentru asta este Ministerul Educației.

„Știți vreun an în ultimii 20 de ani când au fost date manualele gata la începutul anului școlar? Nu. Este o incapacitate administrativă greu de îndepărtat în Ministerul Educației care face ca an de an ca măcar câteva manuale să nu fie gata la momentul deschiderii școlilor. (…) În ceea ce privește manualele, nu e nimic nou sub soare, aceeași incompetență”, a spus Băsescu.

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH VIDEO: Descoperire uluitoare în casa lui Gheorghe Dincă! A filmat prin geam și a...

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2020. Scorpionii au nevoie de clarificări. Penumbra le place, dar nu le este utilă