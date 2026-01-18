„Va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale. Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru că eu nu știu un articol din Constituție care să pună Curtea Constituțională într-o situație de non-combat. Au plecat patru judecători. Nu e în regulă. Au obligația să rămână și să dea un vot, într-un fel sau altul. Nu le spune nimeni cum să voteze. Dacă votul era dat, fie într-un sens, fie în altul, Guvernul știa cum să meargă mai departe cu problema pensiilor speciale”, a spus Traian Băsescu.

„Nu cred într-o rezolvare rapidă. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut că judecătorii ies din complet, nu se respectă regulile de funcționare ale Curții Constituționale. Îmi dau seama că sunt obstacole care nu pot fi trecute”, a adăugat fostul șef de stat.

El consideră că problema pensiilor speciale ale magistraților nu se va rezolva „cel puțin o bună bucată de vreme”.

Amintim că, până acum, Curtea Constituțională a amânat de 4 ori decizia referitoare la al doilea proiect al pensiilor magistraților, adoptat luna trecută de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Două dintre ședințe au fost amânate pentru că, prima dată, cei 4 judecători numiți de PSD au părăsit sala, iar a doua oară nu au mai venit deloc. Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc sunt cei 4 judecători la care s-a referit Traian Băsescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE