Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”

„Reducerile de personal nu înseamnă reformă, nici reducerile de personal, nici creşterile de taxe, accize impozite și așa mai departe. Reforma administrativă înseamnă că faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe mari, care înseamnă doar 8 Direcţii sanitare, 8 Direcţii agricole, 8 generali şefi de poliţie judeţeană, în loc de 42, şi multe altele”, a spus Băsescu pe 13 februarie, la B1TV.

Fostul președinte din perioada 2004-2014 a adăugat că „va trebui să se facă această reorganizare”, deși este conștient că acest demers se va lovi de numeroase blocaje.

„Eu ştiu cât de mare e rezistenţa, am încercat să stimulez Guvernul să o facă şi în timpul mandatelor mele şi nu am reuşit, e adevărat, nu am avut o majoritate suficientă. E o rezistenţă mare la reorganizarea administrativă, dar va trebui făcută”, a mai afirmat el.

Mai amintim amintim că Traian Băsescu a propus încă din 2011 înlocuirea celor 41 de județe cu 8 județe mari sau cu 7 județe plus Bucureștiul, spunând că sistemul actual, decis de fostul dictator Nicolae Ceaușescu prin reforma administrativ-teritorială din 1968, favorizează corupția.

„Eu cred că trebuie desființate cele 41 de județe și teritoriul reorganizat pe 8 județe mari sau 7 județe plus municipiul București și zona metropolitană a județului Ilfov, corespunzător regiunilor de dezvoltare economică stabilite cu Uniunea Europeană”, a spus fostul președinte în urmă cu 15 ani.

Mai amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat recent, pentru prima dată, că este doar o chestiune de timp până când se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială, ceea ce înseamnă o comasare a comunelor sau a localităților mici.

El a spus că, dacă administrația nu devine mai eficientă, România va ajunge într-o situație dificilă și se vor impune schimbări. Mai exact, acum există multe comune și orașe. Dacă acestea vor rămâne cu prea mulți angajați și cheltuieli mari, banii nu vor mai ajunge. Pe scurt, dacă primarii nu gestionează bine resursele, se va ajunge la această reorganizare pentru a eficientiza cheltuielile.

„Noi, ca țară, avem două posibilități pe termen lung: sau dovedim cetățenilor noștri că actuala administrație, în formula în care este astăzi, cu acest număr de comune, de orașe, de municipii, poate funcționa în actualele cadre organizatorice cu personal mai redus, mai eficient. Sau, dacă nu vom dovedi acest lucru, și în primul rând ține de fiecare primar în parte, este doar o problemă de timp până România nu mai poate suporta aceste transferuri și se va ajunge la o reorganizare administrativ-teritorială, când vom fi cu spatele la zid”, a explicat Ilie Bolojan pe 9 februarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE