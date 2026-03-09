Potrivit unei alerte analizate de ABC News, „analiza preliminară a semnalelor” unei transmisii „probabil de origine iraniană” indică faptul că aceasta a fost retransmisă în mai multe țări la scurt timp după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis pe 28 februarie, într-un atac americano-israelian.

Transmisia interceptată era codificată și părea să fie pentru „destinatarii clandestini” care dețin cheia de criptare, genul de mesaj destinat să transmită instrucțiuni „agenților secreți sau agenților dormanți” fără a utiliza internetul sau rețelele de telefonie mobilă.

Este posibil ca transmisiile să fi fost „destinate activării sau furnizării de instrucțiuni către agenți sub acoperire prepoziționați care operează în afara țării de origine”, se arată în alertă.

„Deși conținutul exact al acestor transmisii nu poate fi determinat în prezent, apariția bruscă a unei noi stații cu caracteristici de retransmisie internațională justifică o mai mare atenție la situație”, potrivit alertei.

Deși alerta menționează cu precauție că „nu există nicio amenințare operațională legată de o locație specifică”, aceasta instruiește instituțiile de aplicare a legii să intensifice monitorizarea activităților suspecte în domeniul frecvențelor radio.

În cazul în care alerta se dovedește reală, ea ar confirma îngrijorările autorităților de aplicare a legii, care se tem că celule adormite din Occident ar putea fi folosite pentru represalii după atacul SUA–Israel asupra Iranului.

