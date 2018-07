Transplantul de ficat este singura șansă la viață pentru David. Băiețelul de 1,8 luni are nevoie de ajutorul nostru, pentru a fi operat la o clinică din Italia

Are doar un an și opt luni, dar o boală necruțătoare îi macină ficatul încetul cu încetul. Pentru David Geageac, atins de la naștere de o anomalie genetică, viitorul se măsoară acum doar în speranțe uriașe că medicii italieni vor găsi la timp un donator compatibil de la care să poată lua ficatul de care copilașul are atâta nevoie. Pentru ca secunda să nu încremenească și viața micuțului să-și poată urma cursul, băiețelul trebuie să ajungă la o clinică din Roma unde va fi supus vitalei intervenții chirurgicale în urma căreia va primi un organ nou. Părinții lui - Alina (29 de ani) și Adrian (32 de ani), din Călărași -, au nevoie de sprijin financiar pentru ca micuțul lor să poată fi investigat, tratat în continuare și mai apoi operat pentru a-i fi salvată viața.