Mai exact autobuzele și troleibuzele 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor avea un traseu diferit de cel normal.

Troleibuzul 70 va circula pe traseul de bază între terminalul Bd. Basarabia și intersecția Str. Baba Novac/Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Mihai Bravu, Calea Călărași, str. Delea Veche, apoi traseul actual.

Troleibuzul 73 va funcționa pe traseul de bază între Piața de Gros și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I.C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la Piața Sfânta Vineri. Celălalt sens nu se modifică.

Troleibuzul 97 va funcționa pe traseul de bază între terminalul Clăbucet și intersecția str. Traian/Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călărași, Piața Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Autobuzele 104 vor circula între Complex Pantelimon și Piața Hurmuzachi, apoi pe un traseu modificat pe Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu, str. Halelor, Splaiul Independenței, Bd. Eroii Sanitari, Piața Operei, cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărași, Piața Hurmuzachi, Șos. Mihai Bravu, apoi traseul actual.

Autobuzul 116 va circula normal între Gara Progresul și Piața Unirii, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre Piața Sfânta Vineri, de la intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I.C. Brătianu, apoi pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la Piața Sfânta Vineri. Celălalt sens nu se modifică.

Autobuzul 117 va funcționa între Cartier Confort Urban și Piața Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la Piața Sfânta Vineri. Celălalt sens nu se modifică.

Autobuzul 123 va circula normal pe traseul CET Sud Vitan – intersecția Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/Calea Dudești, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual.

Autobuzul 312 va funcționa normal între Arcade Berceni și intersecția Splaiul Unirii/Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, până la Piața Unirii 1. Celălalt sens nu se modifică.

Autobuzul 323 va circula normal între Zețarilor și intersecția Bd. Mircea Vodă/bretea Pasaj Mărășești, apoi pe bretea Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, până la Piața Unirii 1, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

Circulația mașinilor va fi și ea oprită pe Bd. Mircea Vodă (între orele 13.00 – 21.00) și pe Bd. Unirii (Piața Alba Iulia), Piața Unirii, Bd. Decebal, Piața Hurmuzachi (fără afectarea traficului în intersecție) între orele 15.00 – 21.00.

