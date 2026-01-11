Peste 5 milioane de euro, decretați drept impozabili

Astfel, în urma controlului ce a vizat activitatea din anul 2024, s-a dispus reîncadrarea sumei de 21 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro), utilizată de Asociația Pfane Environmental (Pfane United for Good), în venituri impozabile și stabilirea unei creanțe fiscale în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei, care trebuie achitată la bugetul de stat. 

Angajații de la Antifraudă susțin că, în realitate, sumele primite în conturile ONG-ului, au fost investite de către „diverse entităţi şi persoane fizice din SUA şi Canada, în diverse fonduri de investiţii, în scopul realizării de profit, aparent sub forma (titlul) de sponsorizare şi împrumuturi, fără a fi, în fapt, respectat statutul asociaţiei şi scopul organizaţiei nonprofit”.

„Constatările au fost stabilite în baza documentelor financiar-contabile prezentate şi ridicate de la contribuabil. Asociaţia a fost utilizată având ca scop acoperirea unor venituri impozabile sub pretextul unor presupuse sponsorizări care în fapt, sunt investiţii cu scopul realizării de profit. 

În speţă, veniturile reîncadrate provin din sume investite de diverse entităţi, fiind creată o diversiune prin întocmirea unor contracte de sponsorizări şi împrumuturi acordate, însă circuitul sumelor de bani indicat de extrasele de cont indică exact natura veniturilor şi anume că sunt venituri impozabile şi destinaţia acestora”, susțin cei de la ANAF, în răspunsul la acțiunea în instanță inițiată de reprezentanții asociației.

Milioane de lei, investiți printr-o firmă din Insula Cayman

Documentele contabile au arătat, că cele peste 6 milioane de lei au fost plătite unei societăți înregistrate în Insula Cayman (Mex Exchange Corporation), care oferă instrumente financiare precum forex, tranzacții de metale, indici, acţiuni şi criptomonede. De asemenea, circa 7 milioane de lei au fost achitați unei alte societăți, sub formă de comisioane.

Aproape 450.000 de lei au ajuns în conturile a două firme din România, care aparțin cetățeanului canadian Dale Scott Marion, cel care a înființat asociația cu sediul în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Circa 600.000 de lei au fost plătiți, tot în 2024, unei societăți care are ca obiect de activitate servicii de contabilitate.

Insula Cayman
Insula Cayman. Foto: Shutterstock

„Organul fiscal a demonstrat existenţa unui avantaj fiscal şi că tranzacţia este artificială şi nu reflectă realitatea economică, prin circuitul banilor existent şi probat prin conturile bancare. Scopul determinant al reclamantei a fost obţinerea unui avantaj fiscal, prin utilizarea asociaţiei în scopul înregistrării veniturilor ca şi neimpozabile. Scopul a fost realizarea de profit, aspect care nu este dedus doar din clauzele contractuale standard, ci şi din simpla analiză a circuitului banilor, provenienţa/destinaţia acestora, elemente doveditoare certe cu privire la activitatea desfăşurată, scopul acesteia, destinaţia veniturilor”, mai susțin cei de la ANAF

În consecință, Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea a emis o decizie de impunere privind suma de 1.828.197 de lei. Cu câteva zile înainte de contestarea actului fiscal în instanță, asociația a făcut o plată în valoare de 300.000 de dolari către o societate cu nume similar, cu sediul în Statele Unite ale Americii – Assoc Pfane Enviromental US LLC.

Asociație: Investiții în dezvoltare tehnologică și de mediu

„Reîncadrarea sumei de 21.006.108 lei din venituri neimpozabile în venituri impozabile este nejustificată, fiind contrară naturii acestor venituri. În realitate, este vorba despre sponsorizări și împrumuturi acordate în condiții legale. Întreaga procedură de control a pornit de la o ipoteza greșită, respectiv de la interpretarea termenului «scop caritabil» ca referindu-se exclusiv la donații directe către terți. 

Veniturile reîncadrate provin din sponsorizări și împrumuturi (astfel cum rezultă din contractele prezentate organelor de control), și au fost utilizate exclusiv pentru scopurile statutar, printre care se numără și dezvoltarea de tehnologie (robotul DE40/inițiativa Ibalik), cercetare, dezvoltare și alte cauze caritabile. Toate fondurile primite în anul 2024 au fost destinate acestor proiecte statutare, noncomerciale”, afirmă reprezentanții Asociației Pfane Environmental

Potrivit acestora, proiectele de Cercetare-Dezvoltare (R&D), cum ar fi robotul DE40/lnițiativa Ibalik, reprezintă activități statutare de dezvoltare tehnologică și de mediu. „Faptul că rezultatul R&D (semnale de tranzacționare) poate genera, în viitor, alte fonduri (neimpozabile sau impozabile în limita plafonului specific ONG-urilor) nu transformă activitatea de bază în una comercială în sine. (…) Executarea silită a creanței fiscale în cuantum de 1.828.197 lei ar determina un prejudiciu ireparabil din perspectiva consecințelor sociale prejudiciabile, respectiv imposibilitatea îndeplinirii scopului social al asociației”, mai susține asociația.

Un alt motiv pentru care s-a solicitat suspendarea deciziei de impunere este faptul că ONG-ul nu și-ar mai putea „îndeplini scopul social”, respectiv finaliza capela ortodoxă pe care o sponsorizează în satul Iaz, costul total fiind estimat la aproximativ 100.000 de euro. 

„Sancționarea cu executare silită ar duce la întreruperea finanțării tuturor proiectelor aflate în desfășurare, ceea ce, pentru o organizație non-profit, echivalează cu un prejudiciu ireparabil reflectat în pierderea misiunii sociale și în imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor asumate față de societate. (…) Colapsul financiar va duce la pierderea imediată a încrederii din partea creditorilor, sponsorilor și donatorilor internaționali, baza financiară vitală a asociației. 

De altfel, unul dintre creditorii principali ai Asociației s-a retras deja din colaborare, solicitând rambursarea împrumutului în cuantum de 300.500 de dolari, sumă care a și fost restituită la data de 31.10.2025”, se mai susține în acțiunea Asociației Pfane Environmental. 

Plata către creditorul din SUA, contestată

Tribunalul Sălaj a respins cererea de suspendare a efectelor actului fiscal, motivul principal fiind faptul că „reîncadrarea sumelor nu s-a făcut automat, ci pe baza unui raţionament complex ce nu poate fi calificat ca fiind în mod vădit nelegal”.

„Tribunalul observă şi că reclamanta şi-a diminuat substanţial disponibilităţile băneşti la data de 31.10.2025 (cu trei săptămâni înainte de introducerea prezentei cereri), în sensul că unul dintre creditorii principali ai asociaţiei s-a retras din colaborarea cu reclamanta şi a solicitat rambursarea împrumutului. Din verificarea tranzacţiei rezultă că acest creditor este Assoc Pfane Enviromental US LLC, denumire similară cu cea a societăţii. 

Cât timp nu a clarificat legătura dintre aceste două entităţi cu denumire similară şi nu a justificat prin acte necesitatea acestei tranzacţii, tranzacţia efectuată pare că a fost efectuată în scopul diminuării disponibilităţilor băneşti ale asociaţiei şi pentru a contura în faţa instanţei îndeplinirea condiţiei privind producerea unei pagube iminente”, a precizat magistratul, în hotărârea din 22 decembrie 2025.. Judecătorul a conchis că asociația „nu a dovedit iminenţa blocării proiectelor derulate şi a activităţia, iar sponsorizarea construirii unei capele pentru parohia Ortodoxă din Iaz este benevolă, nefiind esenţială pentru existenţa asociaţiei”.

Asociația Pfane Environmental se prezintă ca o organizație orientată spre mediu, de cercetare și dezvoltare, dedicată găsirii de soluții mai bune pentru problema deșeurilor electronice. Activează în mai multe țări și regiuni, inclusiv în Canada și SUA. 

Sediul Asociației Pfane Environmental
Sediul Asociației Pfane Environmental. Foto: Facebook

„Viziunea Pfane Environmental este de a genera schimbări majore în industria reciclării deșeurilor electronice prin cercetarea și dezvoltarea de soluții de gestionare mai bune, cu accent pe curățarea deșeurilor electronice care poluează aerul, solul, râurile, lacurile și comunitățile din întreaga lume”, astfel se descrie, pe site-ul propriu, ONG-ul care are un sediu și în România. Asociația mai poate deschide un proces prin care să solicite anularea deciziei de impunere emisă de ANAF.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Trei zile cu ninsoare în București și temperaturi de până la -10 grade. ANM anunță ger, polei și strat de zăpadă de până la 9 cm în Capitală
Știri România 09:12
Trei zile cu ninsoare în București și temperaturi de până la -10 grade. ANM anunță ger, polei și strat de zăpadă de până la 9 cm în Capitală
Fugarul român Cosmin Zuleam, pus pe lista celor mai căutați infractori din Europa. E singurul dintre ucigașii lui Adrian Kreiner rămas în libertate
Știri România 08:27
Fugarul român Cosmin Zuleam, pus pe lista celor mai căutați infractori din Europa. E singurul dintre ucigașii lui Adrian Kreiner rămas în libertate
Parteneri
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur
Adevarul.ro
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur
E gata! Miliardarul ucrainean Igor Surkis a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță, românul acuzat că e pro-rus
Fanatik.ro
E gata! Miliardarul ucrainean Igor Surkis a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță, românul acuzat că e pro-rus
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Ce se întâmplă între Cristian Boureanu și Călin Donca, după ce au fost la un pas de bătaie la „Survivor România”. „Să ridice mâna cine nu a greșit”
Stiri Mondene 10:46
Ce se întâmplă între Cristian Boureanu și Călin Donca, după ce au fost la un pas de bătaie la „Survivor România”. „Să ridice mâna cine nu a greșit”
Survivor România 11 ianuarie 2026. Primul concurent eliminat din show, după ce Faimoșii au pierdut proba de imunitate
Stiri Mondene 09:42
Survivor România 11 ianuarie 2026. Primul concurent eliminat din show, după ce Faimoșii au pierdut proba de imunitate
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
ObservatorNews.ro
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax.ro
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
StirileKanalD.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
KanalD.ro
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani

Politic

Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”
Politică 10 ian.
Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026