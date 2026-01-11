Peste 5 milioane de euro, decretați drept impozabili

Astfel, în urma controlului ce a vizat activitatea din anul 2024, s-a dispus reîncadrarea sumei de 21 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro), utilizată de Asociația Pfane Environmental (Pfane United for Good), în venituri impozabile și stabilirea unei creanțe fiscale în valoare de aproximativ 1,8 milioane de lei, care trebuie achitată la bugetul de stat.

Angajații de la Antifraudă susțin că, în realitate, sumele primite în conturile ONG-ului, au fost investite de către „diverse entităţi şi persoane fizice din SUA şi Canada, în diverse fonduri de investiţii, în scopul realizării de profit, aparent sub forma (titlul) de sponsorizare şi împrumuturi, fără a fi, în fapt, respectat statutul asociaţiei şi scopul organizaţiei nonprofit”.

„Constatările au fost stabilite în baza documentelor financiar-contabile prezentate şi ridicate de la contribuabil. Asociaţia a fost utilizată având ca scop acoperirea unor venituri impozabile sub pretextul unor presupuse sponsorizări care în fapt, sunt investiţii cu scopul realizării de profit.

În speţă, veniturile reîncadrate provin din sume investite de diverse entităţi, fiind creată o diversiune prin întocmirea unor contracte de sponsorizări şi împrumuturi acordate, însă circuitul sumelor de bani indicat de extrasele de cont indică exact natura veniturilor şi anume că sunt venituri impozabile şi destinaţia acestora”, susțin cei de la ANAF, în răspunsul la acțiunea în instanță inițiată de reprezentanții asociației.

Milioane de lei, investiți printr-o firmă din Insula Cayman

Documentele contabile au arătat, că cele peste 6 milioane de lei au fost plătite unei societăți înregistrate în Insula Cayman (Mex Exchange Corporation), care oferă instrumente financiare precum forex, tranzacții de metale, indici, acţiuni şi criptomonede. De asemenea, circa 7 milioane de lei au fost achitați unei alte societăți, sub formă de comisioane.

Aproape 450.000 de lei au ajuns în conturile a două firme din România, care aparțin cetățeanului canadian Dale Scott Marion, cel care a înființat asociația cu sediul în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Circa 600.000 de lei au fost plătiți, tot în 2024, unei societăți care are ca obiect de activitate servicii de contabilitate.

Insula Cayman. Foto: Shutterstock

„Organul fiscal a demonstrat existenţa unui avantaj fiscal şi că tranzacţia este artificială şi nu reflectă realitatea economică, prin circuitul banilor existent şi probat prin conturile bancare. Scopul determinant al reclamantei a fost obţinerea unui avantaj fiscal, prin utilizarea asociaţiei în scopul înregistrării veniturilor ca şi neimpozabile. Scopul a fost realizarea de profit, aspect care nu este dedus doar din clauzele contractuale standard, ci şi din simpla analiză a circuitului banilor, provenienţa/destinaţia acestora, elemente doveditoare certe cu privire la activitatea desfăşurată, scopul acesteia, destinaţia veniturilor”, mai susțin cei de la ANAF

În consecință, Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea a emis o decizie de impunere privind suma de 1.828.197 de lei. Cu câteva zile înainte de contestarea actului fiscal în instanță, asociația a făcut o plată în valoare de 300.000 de dolari către o societate cu nume similar, cu sediul în Statele Unite ale Americii – Assoc Pfane Enviromental US LLC.

Asociație: Investiții în dezvoltare tehnologică și de mediu

„Reîncadrarea sumei de 21.006.108 lei din venituri neimpozabile în venituri impozabile este nejustificată, fiind contrară naturii acestor venituri. În realitate, este vorba despre sponsorizări și împrumuturi acordate în condiții legale. Întreaga procedură de control a pornit de la o ipoteza greșită, respectiv de la interpretarea termenului «scop caritabil» ca referindu-se exclusiv la donații directe către terți.

Veniturile reîncadrate provin din sponsorizări și împrumuturi (astfel cum rezultă din contractele prezentate organelor de control), și au fost utilizate exclusiv pentru scopurile statutar, printre care se numără și dezvoltarea de tehnologie (robotul DE40/inițiativa Ibalik), cercetare, dezvoltare și alte cauze caritabile. Toate fondurile primite în anul 2024 au fost destinate acestor proiecte statutare, noncomerciale”, afirmă reprezentanții Asociației Pfane Environmental

Potrivit acestora, proiectele de Cercetare-Dezvoltare (R&D), cum ar fi robotul DE40/lnițiativa Ibalik, reprezintă activități statutare de dezvoltare tehnologică și de mediu. „Faptul că rezultatul R&D (semnale de tranzacționare) poate genera, în viitor, alte fonduri (neimpozabile sau impozabile în limita plafonului specific ONG-urilor) nu transformă activitatea de bază în una comercială în sine. (…) Executarea silită a creanței fiscale în cuantum de 1.828.197 lei ar determina un prejudiciu ireparabil din perspectiva consecințelor sociale prejudiciabile, respectiv imposibilitatea îndeplinirii scopului social al asociației”, mai susține asociația.

Un alt motiv pentru care s-a solicitat suspendarea deciziei de impunere este faptul că ONG-ul nu și-ar mai putea „îndeplini scopul social”, respectiv finaliza capela ortodoxă pe care o sponsorizează în satul Iaz, costul total fiind estimat la aproximativ 100.000 de euro.

„Sancționarea cu executare silită ar duce la întreruperea finanțării tuturor proiectelor aflate în desfășurare, ceea ce, pentru o organizație non-profit, echivalează cu un prejudiciu ireparabil reflectat în pierderea misiunii sociale și în imposibilitatea îndeplinirii obiectivelor asumate față de societate. (…) Colapsul financiar va duce la pierderea imediată a încrederii din partea creditorilor, sponsorilor și donatorilor internaționali, baza financiară vitală a asociației.

De altfel, unul dintre creditorii principali ai Asociației s-a retras deja din colaborare, solicitând rambursarea împrumutului în cuantum de 300.500 de dolari, sumă care a și fost restituită la data de 31.10.2025”, se mai susține în acțiunea Asociației Pfane Environmental.

Plata către creditorul din SUA, contestată

Tribunalul Sălaj a respins cererea de suspendare a efectelor actului fiscal, motivul principal fiind faptul că „reîncadrarea sumelor nu s-a făcut automat, ci pe baza unui raţionament complex ce nu poate fi calificat ca fiind în mod vădit nelegal”.

„Tribunalul observă şi că reclamanta şi-a diminuat substanţial disponibilităţile băneşti la data de 31.10.2025 (cu trei săptămâni înainte de introducerea prezentei cereri), în sensul că unul dintre creditorii principali ai asociaţiei s-a retras din colaborarea cu reclamanta şi a solicitat rambursarea împrumutului. Din verificarea tranzacţiei rezultă că acest creditor este Assoc Pfane Enviromental US LLC, denumire similară cu cea a societăţii.

Cât timp nu a clarificat legătura dintre aceste două entităţi cu denumire similară şi nu a justificat prin acte necesitatea acestei tranzacţii, tranzacţia efectuată pare că a fost efectuată în scopul diminuării disponibilităţilor băneşti ale asociaţiei şi pentru a contura în faţa instanţei îndeplinirea condiţiei privind producerea unei pagube iminente”, a precizat magistratul, în hotărârea din 22 decembrie 2025.. Judecătorul a conchis că asociația „nu a dovedit iminenţa blocării proiectelor derulate şi a activităţia, iar sponsorizarea construirii unei capele pentru parohia Ortodoxă din Iaz este benevolă, nefiind esenţială pentru existenţa asociaţiei”.

Asociația Pfane Environmental se prezintă ca o organizație orientată spre mediu, de cercetare și dezvoltare, dedicată găsirii de soluții mai bune pentru problema deșeurilor electronice. Activează în mai multe țări și regiuni, inclusiv în Canada și SUA.

Sediul Asociației Pfane Environmental. Foto: Facebook

„Viziunea Pfane Environmental este de a genera schimbări majore în industria reciclării deșeurilor electronice prin cercetarea și dezvoltarea de soluții de gestionare mai bune, cu accent pe curățarea deșeurilor electronice care poluează aerul, solul, râurile, lacurile și comunitățile din întreaga lume”, astfel se descrie, pe site-ul propriu, ONG-ul care are un sediu și în România. Asociația mai poate deschide un proces prin care să solicite anularea deciziei de impunere emisă de ANAF.