„Trebuie să fim un pic încurajați”. Au jucat tenis și au strâns bani pentru tinerii care ies din centrele de plasament

Fiecare minge a reprezentat o nouă șansă pentru tinerii instituționalizați care împlinesc vârsta maturității și rămân pe cont propriu după ce ies din sistem. Toți banii strânși de Asociația The Social Incubator din taxa de înscriere la cea de-a patra ediție s-au dus către un fond dedicat lor. Taxa de înscriere pentru proba simplă a fost de 500 de lei, iar pentru proba dublă, 900 de lei.

Sâmbătă, 23 septembrie, a avut loc deschiderea oficială, urmată de un meci demonstrativ la dublu între cântăreții Sore și Cornel Ilie și jucătoarea de tenis Raluca Olaru și actorul Anghel Damian.

Lipsa educației și a unui loc de muncă, provocările celor care ies din sistem

,,Este important să conștientizăm și să arătăm societății și lumii că tinerii din centrele de plasament merită un viitor normal. De fapt, noi, de cele mai multe ori, avem tot ce ne trebuie, doar trebuie să fim un pic încurajați”, spune Florin Stancu.

Florin Stancu provine dintr-un centru de minori și a reușit să-și croiască un drum ajutându-i pe alții cu aceeași poveste

Are 28 de ani și face parte din asociația The Social Incubator de la înființare, din 2014. Atunci a împlinit el vârsta maturității și a fost nevoit să-și ia viața în mâini. La început a locuit într-un apartament social din sectorul 1 și între timp a reușit să se mute cu chirie. Încă un pas spre independență.

În acest weekend a ajutat la buna desfășurare a turneului de tenis, sport pe care îl practică și el încă de când a intrat în asociație. Este unul dintre tinerii pentru care oamenii au jucat tenis la acest turneu.

Florin Stancu spune că organizația i-a oferit uneltele necesare pentru a se descurca și încredere că poate depăși condiția tânărului care iese din sistem: consiliere vocațională și psihologică, ajutor pentru a-și găsi un loc de muncă plătit, educație financiară și cum e cu munca de echipă.

Un studiu din 2020 privind situația tinerilor care părăsesc sistemul de protecție din România realizat de Asociația Sociometrics și SOS Satele Copiilor România identifică două mari probleme pe care le întâmpină tinerii, strâns legate între ele: nivelul de educație modest și lipsa unui loc de muncă. ONG-urile au analizat situația tinerilor care au ieșit din plasament în perioada 2014-2017.

65,9% dintre tineri nu aveau un loc de muncă la încetarea măsurii de protecție Asociația Sociometrics și SOS Satele Copiilor

De asemenea, mai puțin de 20% lucrau cu normă întreagă.

În ceea ce privește educația, 24% dintre copiii ieșiți din sistem aveau cel mult 8 clase și doar 6,1% finalizaseră studii superioare.

Cercetarea propune și câteva măsuri pentru a putea ușura procesul de integrare în societate a acestor tineri: stagii de practică, pentru a se familiariza cu un loc de muncă, activități de implicare civică sau ajutor oferit altor persoane aflate în dificultate, organizarea de evenimente adresate atât publicului larg, cât și angajatorilor, pentru a atrage atenția asupra potențialului acestor tineri.

Peste 38.000 de copii se află în sistemul de protecție, în România

Sportul poate să facă bine oricui, fie că vorbim de oameni tipici, persoane cu nevoi speciale ori copii care vin din centrele de plasament sau din medii defavorizate, e de părere dubla campioană mondială la scrimă, Ana-Maria Brânză. Weekendul acesta a lăsat scrima pentru tenis.

,,Sportul chiar este pentru toată lumea. Ține de noi, de fiecare în parte, cum reușim să facem programe, să ne implicăm, să dăm timp din timpul nostru pentru a le acorda și lor o șansă”, a spus ea, în deschiderea evenimentului.

Peste 38.000 de copii se află astăzi în sistemul de protecție. Aproape 1.600 dintre ei încă trăiesc în 58 de centre de plasament care urmează să fie închise până la finalul anului, potrivit Libertatea. În jur de 7.000 locuiesc în case sau apartamente rezidențiale.

O treime dintre tinerii din sistem se află sub alte forme de protecție, precum familia extinsă, centrele de primiri urgențe ori se pregătesc să iasă din sistem. Iar aici vine greul pentru că ei trebuie să dea piept cu viața de adult pe cont propriu odată ce împlinesc 18 ani și trebuie să părăsească sistemul, fie că e vorba de un centru de plasament ori de o casă de tip familial. 3.500 de tineri sunt în această situație în fiecare an, potrivit Asociației The Social Incubator.

Sportul, un liant social

În acest weekend a fost vorba de competiție. Însă, entuziaștii și pasionații de tenis s-au adunat pentru a sprijini aceeași cauză. Turneul a avut peste 100 de participanți.

,,Iubesc tenisul și iubesc să ajut copiii. Dacă pot să le fac pe amândouă în același timp, cu atât mai bine”, spune Dan Antonescu, unul dintre jucători.

Acesta consideră că sportul poate să educe și reprezintă un antrenament mental constant, folositor în viața de zi cu zi. ,,Te ajută, te educă și te crește ca om. Îți schimbă mentalitatea. Te învață să pierzi, lucru care e foarte important. Să câștigi știe toată lumea”, glumește el.

La finalul turneului caritabil, organizatorii, voluntarii și familiile celor care au jucat s-au adunat pe terenul de tenis pentru a-i celebra pe câștigători. Mihai Bădescu a fost cel care a obținut primul loc atât la proba de simplu masculin, cât și la cea de dublu, unde a jucat alături de Cornel Teodorescu. Mihai este antreprenor de profesie și a jucat de-a lungul timpului tenis la nivel înalt. Practică acest sport de peste trei decenii și spune că își dorește să reînceapă cariera de jucător profesionist.

,,Să creadă în ei, niciodată să nu își piardă speranța. Întotdeauna în viață vor fi lucruri bune și vor apărea obstacole, dar important este să rămână focusați pe obiectivele lor și să aibă încredere că vor reuși.” Mihai Bădescu, antreprenor:

Fondurile strânse din taxa de participare sunt direcționate către Asociația The Social Incubator, pentru a putea continua programele dedicate tinerilor aflați în situații vulnerabile.