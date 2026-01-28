După incident, tinerii au fugit, însă au fost identificați rapid de polițiști și conduși la audieri. Minorii de 15 și 16 ani au fost reținuți.

Taximetristul i-a preluat pe cei trei din localitatea Sâncraiu de Mureș, în cursul dimineții, și i-a transportat până la Porumbeni, aflat la aproximativ 7 kilometri distanță.

Spre finalul cursei, pasagerii au refuzat să achite contravaloarea drumului, iar conflictul a degenerat, șoferul fiind lovit cu un obiect dur în zona feței, după cum a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind în prezent în afara oricărui pericol.

Între timp, polițiștii i-au depistat pe cei trei tineri și i-au dus la sediu pentru audieri. Ulterior, adolescenții de 15 și 16 ani au fost reținuți.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că adolescenții părăsiseră în cursul nopții centrul de plasament fără permisiune.

Reprezentanții DGASPC Mureș au confirmat că a fost întocmită o fișă de incident imediat după dispariția acestora, însă între timp a avut loc agresiunea asupra taximetristului.

