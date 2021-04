Trei ani de la moartea Ionelei Prodan. Anamaria a mers la mormântul mamei

Anamaria Prodan a avut o relație specială cu Ionela Prodan, mama sa. Trei ani au trecut de când regretata artistă s-a stins din viață.

„Ești viața mea toată și știu că de unde ești mă veghezi și mă aperi de tot răul din lume. Te iubesc fără marginele, mama mea dragă! Ionela Prodan! Artist emerit al poporului”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

În februarie 2018, solista de muzică populară Ionela Prodan a avut ultima apariție publică. A fost vizitată atunci la spital de fiicele sale, Anamaria și Anca, unde era internată, încă din luna ianuarie, după ce s-a simțit rău. De altfel, artista era vizitată zilnic de cele două fiice ale sale, Anca venind special din America pentru a fi alături de mama sa. Au scos-o la plimbare pe mama lor în curtea spitalului. Artista era vizibil slăbită.

Detaliile scoase la iveală de Anamaria Prodan despre mama sa

Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri în urmă cu doi ani despre perioada în care mama sa, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan, era foarte grav bolnavă.

„Mama ştia că se va duce. Mama era un om cult, dar nu i-am spus niciodată ce boală are, nu a avut acces la dosar. Dar eu nu pot să cred că ea dormea aşa liniştită şi spunea nu am doar o răceală! Nu. Numai că a avut foarte mare încredere în mine şi a sperat probabil că o să o salvez. Eu, vorbind ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. O luam repede. Plus că nu a avut nimeni acces lângă ea, nimeni nu a putut să vină”, a declarat impresara.

