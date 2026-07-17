Proiectul, denumit Eärendil-1, este dezvoltat de compania Reflect Orbital și are ca scop extinderea luminii diurne în anumite zone ale globului.

Oglinzi orbitale de mari dimensiuni

Sateliții Eärendil-1 vor fi echipați cu patru reflectoare din peliculă subțire, fiecare având un diametru de aproximativ 18 metri. Aceste oglinzi vor redirecționa lumina solară către locații specifice pentru perioade scurte, conform planurilor companiei.

Utilizările propuse includ iluminarea șantierelor de construcții, sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare și creșterea eficienței generării de energie solară.

„Suntem recunoscători FCC pentru că a recunoscut importanța testării unor tehnologii inovatoare în spațiu”, a declarat Ben Nowack, directorul executiv al Reflect Orbital. „Această licență este primul pas către testarea riguroasă a eficienței tehnologiei noastre și a măsurilor de siguranță pe care le-am dezvoltat”.

Compania susține că tehnologia sa ar putea furniza până la 36.000 de lux, echivalentul luminii naturale din timpul zilei, sau 100 de lux în mod continuu, similar iluminatului standard din birouri.

Reacții pozitive și critici din partea comunității științifice

Deși conceptul a fost comparat cu satelitul fictiv Icarus din filmul James Bond „Die Another Day”, tehnologia reală propusă de Reflect Orbital are scopuri diferite. Totuși, criticii avertizează că posibilele efecte secundare nedorite nu trebuie ignorate.

Astronomii și organizațiile de mediu și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul pe care sateliții reflectorizanți l-ar putea avea asupra observațiilor astronomice și asupra ecosistemelor. Tony Tyson, om de știință-șef la Observatorul Vera C. Rubin, a catalogat proiectul drept „și mai nebunesc” decât provocările actuale generate de constelațiile de sateliți.

Observatorul European de Sud (ESO) a avertizat că o implementare pe scară largă a sateliților ar putea crește de trei până la patru ori luminozitatea cerului nocturn în apropierea telescoapelor sale, reducând semnificativ capacitatea acestora de a detecta obiecte astronomice îndepărtate și slabe.

În plus, cercetătorii afirmă că iluminarea artificială nocturnă ar putea avea efecte negative asupra ecosistemelor, perturbând ciclurile naturale de zi și noapte de care depind plantele, animalele și oamenii.

Reglementare și viitorul tehnologiei

FCC a declarat că problemele științifice și de mediu nu intră în sfera sa directă de reglementare, care se concentrează în principal pe serviciile de comunicații radio, televiziune și satelit. Cu toate acestea, agenția a aprobat testele, considerând că astfel de tehnologii spațiale noi ar putea sprijini inovația și dezvoltarea economică.

Criticii ar putea apela la alte agenții, cum ar fi NASA sau Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), pentru a evalua impactul mai larg al activităților propuse în spațiu.

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