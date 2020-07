Academia de film americană, acuzată constant că este o instituţie prea masculină şi prea albă, a publicat, marţi, lista cu cei 819 noi membri invitaţi să i se alăture în acest an, compusă din 45% femei şi 36% reprezentanţi ai minorităţilor etnice.

Pe această listă se regăsesc şi trei cineaste din România: Monica Lăzurean-Gorgan (invitată la categoria “documentar” pentru producţiile “Doar o răsuflare”/“A Mere Breath” şi “Chuck Norris vs Communism”), Bianca Oana (invitată la categoria “documentar” pentru producţiile “Colectiv” şi “Stingeţi becurile”/“Turn off the Lights”) şi Mihaela Orzea (invitată la categoria “efecte vizuale” pentru producţiile hollywoodiene “Ant-Man and the Wasp” şi “The Huntsman: Winter’s War”), precizeazăAgerpres.