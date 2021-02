„E incredibil. Nu știu cum au reușit. Am fost uimit când am văzut că erau într-o formă fizică atât bună”, a declarat lt. Justin Dougherty, pentru afiliatul CNN WPLG.

Naufragiații au fost găsiți luni, de echipajele aeriene ale Gărzii de Coastă SUA, în timp ce acestea făceau patrule de rutină. Atunci, echipajele au văzut, pe insula Anguilla Cay, între Strâmtoarea Florida și Cuba, doi bărbați și o femeie fluturând steaguri improvizate.

Garda de Coastă le-a trimis în acea zi la sol un radio, apă și mâncare, iar marți, autoritățile s-au întors și i-au salvat pe oameni de pe insulă. Naufragiații nu au avut răni grave, dar au fost transportați la spital, pentru a fi consultați.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz