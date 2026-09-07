AfD este la doar trei locuri de majoritatea absolută de 42 de mandate

Cu 39 de mandate dintr-un total de 83, AfD este la doar trei locuri de majoritatea absolută de 42 de mandate. Candidatul principal al AfD, Ulrich Siegmund, a declarat că oamenii au transmis un semnal clar că doresc o schimbare politică profundă. În schimb, conservatorii (CDU) conduși de premierul Sven Schulze s-au prăbușit la 17,2%, înregistrând cel mai prost rezultat istoric din regiune, potrivit Faz, CNN și Heute.

AfD a câștigat alegerile, dar accesul la putere poate fi blocat de jocurile de culise și „cordonul sanitar”

Deși victoria AfD este incontestabilă, accesul partidului la guvernare rămâne incert. Toate partidele tradiționale (CDU, SPD, Grüne și Linke) au exclus categoric orice alianță sau colaborare, menținând „cordonul sanitar” împotriva formațiunii declarate „extremistă” de serviciile de securitate.

Caruselul ciudat al alianțelor: AfD s-ar putea alia cu un partid populist de stânga

În acest context de blocaj complet, Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), un nou partid populist de stânga care a trecut pragul cu 5,3% (5 mandate), devine o forță critică. Liderul regional BSW, Thomas Schulze, s-a arătat dispus să discute cu AfD, invocând puncte de convergență precum opoziția față de sancțiunile economice împotriva Rusiei și nevoia de energie ieftină. Cu toate acestea, candidatul AfD Ulrich Siegmund a respins o colaborare cu BSW, numindu-i „parte a problemei”.

Unde de șoc în politica federală. Alice Weidel speră în căderea guvernului

Prezența record la vot de 77,8%, o creștere uriașă de la 60,3% în 2021, arată gradul înalt de mobilizare al electoratului. Cutremurul politic de la Magdeburg a provocat imediat unde de șoc la Berlin. Copreședinta AfD, Alice Weidel, a lansat un atac vehement la adresa cancelarului federal Friedrich Merz și a prezis prăbușirea guvernului federal și organizarea de alegeri naționale anticipate înainte de Crăciun.

Ea a mai adăugat că germanii s-au săturat de politici contrare intereselor naționale. Pe plan extern, rezultatul scrutinului a fost promovat rapid de personalități proeminente, precum Donald Trump pe Truth Social, dar și de apropiați ai Kremlinului. Parlamentul regional urmează să se reunească până la 6 octombrie.

Libertatea a a făcut portretul șefului AfD în Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, numit „cel mai periculos om” din Germania, și ce măsuri radicale și-a propus în caz că va prelua puterea.

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