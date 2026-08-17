Simptomele febrei West Nile

„Undeva într-o cincime din cazuri apar temperatură, febră, dureri de cap, erupții cutanate și dureri musculare, iar acestea trec de obicei fără a fi nevoie de tratament serios”, a explicat Medić. Totuși, un număr mic de pacienți pot dezvolta simptome mai severe, precum dureri de cap intense, vărsături, somnolență, tulburări de conștiență, paralizie sau crize epileptice, care necesită spitalizare, a adăugat aceasta.

Virusul West Nile are ca rezervoare naturale păsările, iar țânțarii sunt vectorii principali ai bolii. Medić a subliniat că persoanele infectate nu pot transmite virusul mai departe: „Persoanele infectate nu sunt contagioase pentru mediul lor”, a spus aceasta.

Specialiștii avertizează: sezonul virusului West Nile ar putea fi mai lung

Cazurile de febră West Nile au fost semnalate pentru prima dată în Serbia în 2012, cu o singură excepție, anul 2020, când nu au fost raportate cazuri, fenomen pe care specialiștii îl asociază efectelor pandemiei de COVID-19.

„Având în vedere încălzirea globală, credem că aceste boli vor apărea în fiecare an. De asemenea, este posibil ca sezonul să fie mai lung, ca cazurile să fie înregistrate mai devreme, în vară, și apoi practic și în toamnă”, a explicat Medić.

Pentru a preveni infecțiile, Medić recomandă evitarea expunerii la înțepăturile de țânțari, în special pentru persoanele vârstnice și cele cu boli cronice. Printre măsurile preventive se numără evitarea zonelor cu mulți țânțari, în special a celor din apropierea apelor stagnante, zonelor umede și pădurilor, precum și evitarea ieșirilor în aer liber la amurg și în zori.

De asemenea, specialistul sugerează utilizarea repelentelor pe părțile expuse ale corpului, montarea plaselor de țânțari la ferestre și golirea periodică a recipientelor cu apă din curți pentru a preveni înmulțirea insectelor.

La începutul lunii august, Institutul pentru Sănătate Publică din Serbia „Dr. Milan Jovanović Batut” a raportat primele două cazuri de virus West Nile din țară, înregistrate la două persoane din Belgrad, în vârstă de 75 și 82 de ani.

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