Italia recrutează muncitori în construcții din UE

Italia recrutează mii de muncitori în construcții prin rețeaua europeană EURES, iar numeroase oferte sunt deschise și pentru cetățenii din Uniunea Europeană, inclusiv pentru români. Pe lângă salarii care pot depăși 2.500 de euro brut pe lună, unele companii oferă ajutor pentru chirie sau chiar cazare gratuită în primele luni de angajare.

Potrivit platformei EURES (Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă), sunt disponibile peste 2.900 de locuri de muncă în Italia, multe dintre ele în sectorul construcțiilor.

Salarii de până la 2.800 de euro pe lună

În Italia nu există un salariu minim general pentru domeniul construcțiilor. Remunerația este stabilită în funcție de calificare, experiență, responsabilități și regiunea în care se desfășoară activitatea.

Muncitorii necalificați câștigă aproximativ 9,48 de euro pe oră, iar cei cu experiență – în jur de 10,61 de euro pe oră, la care se adaugă sporuri și alte beneficii prevăzute de contract.

Pentru un program lunar de 173 de ore, salariile brute variază între 1.640 și 2.779 de euro pe lună. Venitul mediu din sector este de aproximativ 2.095 de euro brut, la care se poate adăuga un spor teritorial de circa 273 de euro, în funcție de zona în care este ocupat postul, conform Noticias Trabajo.

Unele firme oferă cazare sau ajutor pentru chirie

Pe lângă salariu, unele oferte includ beneficii suplimentare pentru angajații veniți din alte țări.

Companiile pot oferi sprijin pentru plata chiriei sau cazare gratuită în primele luni, iar aceste condiții sunt menționate în descrierea fiecărui loc de muncă.

În plus, în multe cazuri nu este obligatorie cunoașterea limbii italiene înainte de angajare. Angajatorii pun la dispoziția noilor salariați cursuri de limba italiană după sosirea în țară.

Ce locuri de muncă sunt disponibile

Cele mai multe posturi sunt pentru zidari, muncitori necalificați, șefi de echipă, electricieni și instalatori.

Printre ofertele publicate prin EURES se numără posturi pentru zidari care lucrează cu piatră în zona Napoli și Salerno, unde nu sunt solicitate studii superioare sau experiență anterioară.

Există și locuri de muncă pentru supraveghetori de șantier, maiștri și șefi de echipă în companii care desfășoară proiecte atât în Italia, cât și în alte țări europene, inclusiv Germania. Pentru unele proiecte din Milano, dedicate sistemelor de energie regenerabilă, este necesară o diplomă universitară.

Cum se aplică pentru un loc de muncă prin EURES

Cei interesați trebuie să intre pe platforma EURES, să selecteze Italia ca țară și domeniul de activitate dorit, de exemplu „construcții”.

Fiecare ofertă conține descrierea postului, condițiile de angajare, beneficiile oferite și datele de contact ale angajatorului sau un link către compania care face recrutarea.

Imagine generată cu AI

Cum pot lucra românii în Italia

Pentru a putea lucra în Italia, cetățenii români (în calitate de cetățeni UE) au nevoie de un set minim de documente, mult mai simplu decât pentru cetățenii din afara UE.

Documente esențiale pentru cetățenii români

Act de identitate valabil

Carte de identitate sau pașaport valabil (necesar pentru intrarea în Italia și pentru toate procedurile ulterioare)

Codice Fiscale (Cod Fiscal Italian)

Este primul document obligatoriu pe care trebuie să îl obții

Se obține gratuit la Agenzia delle Entrate (Agenția Fiscală Italiană) din orice oraș

Necesită doar actul de identitate și o adresă de domiciliu (chiar și temporară)

Este necesar pentru:

Semnarea contractului de muncă

Deschiderea unui cont bancar

Închirierea unei locuințe

Plata impozitelor și contribuțiilor sociale

Contract de muncă sau dovada angajării

Contract de muncă semnat (contratto di lavoro) sau

Scrisoare de intenție / ofertă de angajare de la angajator

Documente opționale dar recomandate

Tessera Sanitaria (Card European de Sănătate)

Cardul european de asigurări de sănătate (CES) emis în România

Permite accesul la serviciile medicale de urgență în Italia

Permis de ședere (Permesso di Soggiorno)

Important: Cetățenii UE NU au nevoie de permis de ședere pentru a locui și lucra în Italia. Totuși, dacă rămâi în Italia mai mult de 90 de zile, trebuie să te înregistrezi la primărie (Anagrafe) pentru a obține certificatul de rezidență (Attestazione di Iscrizione Anagrafica).

Dovada rezidenței

Pentru înscrierea la Anagrafe ai nevoie de:

Contract de închiriere sau

Declarație de găzduire (Dichiarazione di ospitalità) de la proprietar

Pentru șoferi și profesii reglementate

Permisul de conducere românesc este valabil în Italia fără nevoie de schimbare

Diplome și calificări

Diplome de studii (școală profesională, liceu, facultate)

Pentru anumite profesii (medic, avocat, inginer etc.) poate fi necesară recunoașterea calificării în Italia

Pentru lucrătorii sezonieri

Dacă mergi ca lucrător sezonier (agricultură, turism), documentele sunt aceleași, dar există o procedură simplificată prin Decreto Flussi (pentru non-UE). Cetățenii români nu intră în această procedură.

Pași practici după sosire

Obține Codice Fiscale (prima zi) Găsește o locuință și fă contractul de închiriere Semnează contractul de muncă cu angajatorul Înscrie-te la Anagrafe (dacă stai > 90 zile) Deschide un cont bancar (opțional, dar recomandat pentru salariu) Înregistrează-te la INPS (asigurări sociale) – de obicei face angajatorul.

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