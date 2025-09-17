Tragedia a avut loc în zona comunei Bascov, la ieşirea dintr-un pasaj, unde o mașină şi o cisternă s-au izbit violent, în condiţii de carosabil ud.

Când au ajuns salvatorii la fața locului au fost identificate trei victime, dintre care două erau decedate. 

O a treia victimă a fost găsită inconştientă, blocată între fiarele autoturismului. A fost nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare, care a tăiat plafonul autoturismului pentru scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate.

Tre oameni au murit într-un accident la Bascov, în Vâlcea.

Ulterior, şi a treia victimă a fost declarată decedată. Este vorba despre două femei şi un bărbat, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Forte importante au fost mobilizate la locul tragediei. Au intervenit pompierii de la Detaşamentul Piteşti cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

Traficul rutier este blocat pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea şi se estimează reluarea circulaţiei după ora 12.00.

