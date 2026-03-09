Radare distruse în câteva minute, pe trei drumuri din Franța

Poliția din Vire Normandie continuă investigațiile și caută eventuali martori, după incendierea a trei radare de viteză în zona rurală din jurul orașului.

În noaptea de vineri, 27 februarie, spre sâmbătă, 28 februarie, cele trei echipamente au fost complet distruse în localitățile Valdallière, Roullours și Le Mesnil-Clinchamps.

Conform francebleu.fr, actele de vandalism au fost comise în jurul orei 1.00, într-un interval de timp foarte scurt. Primul radar a luat foc în jurul orei 23.45 în Valdallière, apoi la ora 0.10 în Roullours și, în final, în jurul orei 0.25 la Menils-Clinchamps.

Toate cele trei radare, amplasate pe drumurile departamentale, au fost complet distruse.

Ancheta indică o posibilă acțiune coordonată

„Toate urmele și indiciile au fost ridicate de poliția tehnico-științifică”, a declarat Thierry Guillot, adjunctul comandantului companiei de jandarmi din Vire.

Probele au fost trimise pentru analiză, dar „va trebui să avem răbdare, deoarece rezultatele nu vor ajunge înainte de câteva luni”.

În paralel cu analiza probelor, anchetatorii continuă cercetările, deoarece modul în care au fost distruse radarele sugerează o acțiune coordonată.

Potrivit autorităților, un radar fusese deja vandalizat în trecut în aceeași zonă, pe drumul spre Condé, însă acel incident a fost considerat un act izolat. De această dată însă, toate cele trei incendii au avut loc într-un interval foarte scurt, în locații apropiate și folosind același mod de operare. Autoritățile suspectează utilizarea unui accelerant, precum benzina.

Anchetatorii fac apel la cei care au informații despre aceste distrugeri să contacteze jandarmeria din Vire.

Anul trecut, tot în Franța, un radar fix care înregistra viteza excesivă a șoferilor a fost aruncat în aer, pe un drum din Marsilia. Făptașul a primit 100.000 de euro amendă.

Radar împușcat, în Germania

Și poliția germană investighează un incident neobișnuit petrecut pe autostrada B4, în apropierea zonei Oderteich din districtul Goslar, unde persoane necunoscute au tras cu o armă de foc asupra unui radar de viteză recent instalat.

Fapta s-ar fi petrecut într-un interval cuprins între duminică, 1 martie, și marți dimineață, 3 martie, iar pagubele estimate se ridică la câteva zeci de mii de euro.

În urmă cu aproape 3 ani, în Italia, pe un drum regional din provincia Padova, un radar care înregistrase 24.000 de încălcări ale limitei de viteză într-o singur lună, a fost aruncat în aer. Un al doilea radar fix, instalat în același timp la mică distanță, pe aceeași șosea, a fost distrus și el, fiind împușcat cu un pistol cu bile. În urma atacurilor, ambele dispozitive au fost scoase din uz.