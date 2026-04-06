Incidentul a avut loc pe 3 aprilie, când cei trei au plecat din Milano, către un supermarket din Antegnate. Sub haine, au ascuns 12 pachete de cafea, 16 de somon norvegian, 8 bucăți de parmezan, 4 de unt, cantități mari de carne, dulciuri și chiar o placă de păr, relatează publicația italiană Corriere della Sera.

După ce au părăsit magazinul, un agent de securitate a alertat poliția din Treviglio și i-a urmărit până la următoarea oprire, un magazin din Caravaggio.

Bărbatul a rămas în mașină, un Citroen plin cu bunurile furate, în timp ce femeile au intrat în magazin. Aici, au fost surprinse de polițiști în timp ce încercau să fure alte produse, dar au fost obligate să plătească pentru ele. Alimentele sustrase de la primul magazin au fost returnate, însă o parte din produsele perisabile nu au mai putut fi puse în vânzare, fiind ținute prea mult timp în afara frigiderului.

În cadrul audierii la Tribunalul din Bergamo, cei trei și-au recunoscut faptele: „Voiam să le trimitem în România și să le dăm săracilor”.

Potrivit Corriere della Sera, bărbatul de 50 de ani are un istoric infracțional, fiind acuzat între noiembrie 2025 și martie 2026 de fapte precum tăinuire, rezistență față de un funcționar public și furt de produse alimentare.

Soția sa are, de asemenea, antecedente pentru infracțiuni precum ocuparea ilegală a clădirilor, tăinuire și un furt recent în Sesto Calende, provincia Varese.

Judecătoarea nu a considerat necesară aplicarea vreunei măsuri preventive și a amânat procesul pentru 1 iulie.

Tot în Italia, doi români au încercat să plece dintr-un magazin din Como cu un coș plin de produse scumpe, fără să le plătească. Unul dintre ei a fost prins pe loc, celălalt a reușit să fugă, anunță poliția locală.

