Cum s-a produs tragedia din Pamplona

Totul a început atunci când victima a pus o sticlă de bere pe bar, iar unul dintre atacatori a mutat-o. Când tânărul i-a cerut să o pună la loc, agresorul i-a răspuns provocator: „Vrei să-ți dau o palmă?”, relatează publicația spaniolă Noticias de Navarra.

Conflictul verbal a escaladat rapid, iar tânărul a fost lovit cu un pumn în față. A căzut la pământ, unde a fost atacat de cei trei prieteni ai principalului agresor, toți militari.

Scenele violenței, surprinse în înregistrări video

Bătaia a continuat și în afara clubului, unde principalul agresor l-a lovit de mai multe ori în față și în cap, iar doi dintre complicii săi l-au imobilizat și l-au agresat din nou. În cele din urmă, un trecător l-a ajutat pe tânăr să scape, după ce a fost aruncat pe scări.

Poliția Națională a fost alertată imediat, iar după analizarea imaginilor surprinse de telefoanele martorilor și audierile martorilor, Poliția a reușit să-i identifice și să-i rețină pe cei patru acuzați la 20 de zile de la incident.

Agresiunea a avut consecințe grave asupra victimei

Potrivit Noticias de Navarra, tânărul a suferit un traumatism cranio-cerebral și ocular moderat, fracturi faciale, precum și leziuni permanente, cum ar fi probleme de vedere, tulburări nevrotice, dureri de umăr și artroză posttraumatică.

De asemenea, a fost necesar un tratament chirurgical pentru a trata rănile. Victima a avut nevoie de 417 zile pentru a se recupera. În plus, a fost afectată psihologic din cauza celor întâmplate.

Pedeapsa solicitată de victimă

Victima solicită o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru cei patru inculpați și o despăgubire de 120.000 de euro pentru daunele suferite.

În schimb, Parchetul a cerut o pedeapsă mai redusă, de trei ani de închisoare, invocând un capăt de acuzare pentru vătămare corporală gravă, cu circumstanța agravantă de superioritate numerică. Încă de la începutul anchetei, instanța a dispus ca agresorii să păstreze o distanță de siguranță față de victimă.

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