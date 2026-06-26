Potrivit datelor de circulație, trenul IRN 12942 a ajuns în gara Satu Mare la ora 13:42, după o călătorie care a durat aproape o zi.

Trenul a plecat din Mangalia miercuri, la ora 15:18, conform programului. Primele întârzieri au apărut între stațiile Neptun și Costinești, din cauza așteptării altor garnituri și a restricțiilor de viteză impuse pentru lucrările de infrastructură.

Problemele majore au început însă în stația Eforie Sud, unde locomotiva diesel s-a defectat și nu a mai putut continua deplasarea.

O locomotivă de ajutor a fost trimisă de la Constanța, însă intervenția a durat peste două ore. În consecință, trenul și-a reluat drumul cu o întârziere de peste 150 de minute.

Pe traseul spre Constanța s-au adăugat și alte minute din cauza restricțiilor de viteză, astfel că întârzierea a ajuns la peste trei ore.

Concret, trenul a parcurs cei 43 km de pe litoral în 4 ore și 7 minute, conform sursei citate.

Pasagerii au fost nevoiți să suporte și temperaturile ridicate din vagoane, pentru că nici aerul condiționat nu a mai funcționat.

Defecțiunea locomotivei a afectat și circulația altor trenuri de pe litoral. Alte două garnituri care plecau din Mangalia au înregistrat întârzieri de zeci de minute din cauza blocajului creat pe linie.

În gara Constanța, locomotiva diesel a fost înlocuită cu una electrică, iar garnitura și-a continuat traseul sub indicativul IRN 12942.

Trenul face parte dintr-un sistem de circulație în care transportă, pe aceeași rută, vagoane destinate către trei orașe: Satu Mare, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Pe parcursul traseului, grupele de vagoane sunt detașate și direcționate către destinațiile finale.

Deși pe anumite secțiuni s-au recuperat câteva minute, întârzierile acumulate pe litoral nu au mai putut fi compensate.

La final, trenul a ajuns în Satu Mare la ora 13:42, după o călătorie de aproximativ 22 de ore și 30 de minute, cu aproape trei ore peste durata prevăzută în mersul trenurilor.

Călătorii au achitat tarife obișnuite pentru această rută. Un bilet la vagon cușetă costă 258 de lei, iar unul la clasa a II-a ajunge la 198 de lei.

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