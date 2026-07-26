Un nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea: locuitorii sunt îndemnați să se adăpostească în beciuri

Tulcea: Alertă extremă emisă de ISU, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Autoritățile au emis, duminică dimineață, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, în care locuitorii sunt avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Mesajul a fost transmis la scurt timp după ora 10:00, iar reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea au precizat că acesta a fost primit de cetățenii din nordul județului la ora 10:16.
Recomandările transmise prin mesajul RO-Alert
În mesajul transmis populației, autoritățile au recomandat păstrarea calmului și adăpostirea în spații protejate. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.
Durata estimată a alertei extreme este de aproximativ 90 de minute.
Mesajul RO-Alert emis de autorități vine după ce, sâmbătă dimineață o dronă a fost doborâtă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în zona Deltei Dunării. Cu nici 24 de ore înainte, un alt aparat de zbor neautorizat a fost dobărât în județul Buzău, în zona localității Padina.
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