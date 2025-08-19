Incidentul a avut loc duminică, 17 august, pe ruta dintre Schwerin și Berlin, când un tren regional al companiei Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) a fost forțat să oprească neașteptat în gara Neustrelitz.

Motivul: toate toaletele de la bord erau defecte, iar pasagerii aveau nevoie urgentă să le folosească.

Oamenii au putut coborî pentru scurt timp în gara Neustrelitz pentru a folosi facilitățile de acolo, după care călătoria a continuat spre Berlin. „Eram sub presiune”, a spus, ironic, unul dintre călători.

Conform declarației Swantjei Mielke, purtătoare de cuvânt ODEG, „oprirea neplanificată a fost necesară, deoarece toaletele din tren nu funcționau Presiunea pasagerilor a fost atât de mare”.

ODEG nu a oferit detalii despre cauzele defecțiunii toaletelor sau despre măsurile luate pentru a preveni astfel de situații pe viitor.

