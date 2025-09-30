Trenul a trecut granița la ora 21:18, cu 10 minute mai devreme decât programul stabilit, și a ajuns la Arad la 22:36. Compoziția, formată din 16 vagoane istorice de dormit și restaurant din anii 1920-1930, este tractată pe teritoriul României de locomotivele EA 789 (Depoul Arad) și EA 231 (Depoul Brașov) ale CFR Călători.

În cursul zilei de luni, trenul a oprit la Brașov (11:32 – 11:42) și la Sinaia (12:35), unde pasagerii au vizitat Castelul Peleș.

Plecarea spre București a fost programată pentru ora 16:10, iar sosirea în Gara de Nord, pentru ora 17:54.

Marți, Orient Express a plecat spre Istanbul, prin Videle și Giurgiu Nord, traversând Dunărea către Bulgaria.

Din cauza problemelor de infrastructură, ruta directă București-Giurgiu rămâne inaccesibilă trenurilor grele, iar tronsonul Videle-Giurgiu este singurul neelectrificat de pe traseul continental.

Pentru această secțiune, garnitura va fi tractată de două locomotive diesel GM ale Depoului București Călători, pentru a asigura funcționarea instalațiilor de climatizare și a echipamentelor electrice.

Orient Express a ajuns în România și pe 1 iunie, când a sosit cu întârzieri.

Trenul este celebru în întreaga lume datorită luxului său și istoriei bogate, fiind asociat cu perioada de glorie a călătoriilor feroviare interbelice și cu romanele Agathei Christie.

Prețurile pentru o călătorie cu Venice Simplon Orient Express pornesc de la aproximativ 4.900 de euro și pot ajunge până la 72.200 de euro pentru un sejur de cinci nopți, în funcție de tipul de cabină ales.

