Realitatea reprodusă în proporție de peste 95%

Conform Observatorul Prahovean, machetele expuse sunt funcționale 100% și reproduc realitatea în proporție de peste 95%.

„Asta înseamnă modelismul, să reproduci, la scară mică, realitatea. Un model corect, pe cale de expunere, respectă realitatea în proporție de peste 90%”, spune Ștefan Pârvu.

Începuturile pasiunii pentru modelism

Primul trenuleț al lui Ștefan a apărut în copilărie, la vârsta de 7-8 ani. Însă, dorința de a construi module complexe, inspirate de expozițiile de trenulețe, a apărut rapid. În timpul facultății, a făcut primii pași serioși în modelism.

„Împreună cu un coleg de facultate mi-am făcut o șină de tren inteligentă. Știa să determine coliziunile, știa să facă totul… Era, practic, o rețea neuronală făcută pentru trenulețe”, povestește Ștefan.

Deși profesorii i-au sugerat să se concentreze pe proiecte mai profitabile, pasiunea sa pentru modelism nu a dispărut.

Expoziția de trenulețe din Ploiești

Pasiunea lui Ștefan a dus la organizarea expoziției «În Gară la Nenea Iancu», unde vizitatorii pot admira module-diorame care includ clădiri, oameni, străzi și alte elemente ce reproduc fidel peisaje reale.

Un modul este, de fapt, un peisaj, cu șine de tren, dar care la exterior este standardizat, astfel să se poată îmbina cu alte module realizate de altcineva.

Dimensiunile modulelor variază, iar cele mai mari pot ajunge până la patru metri. De-a lungul anilor, modulele suferă uzură din cauza transportului și montajului.

„Se rup copaci, se rupe iarbă, se murdăresc, se sparg…”, spune Ștefan. Refacerea lor este esențială pentru a menține standardele ridicate ale expozițiilor.

Costurile și complexitatea locomotivelor miniaturale

Modelismul feroviar este o pasiune costisitoare. O locomotivă în miniatură poate costa între 200 de lei și 5.000 de euro.

„Dar acelea (de 5.000 de euro – n.r.) sunt „museum quality”, ceea ce la noi nu prea există. În muzeele de afară există însă. Iar «museum quality» înseamnă peste 99% reproducere fidelă a realității”, explică Ștefan.

Mecanismul locomotivelor miniaturale este comparabil cu cel al unui ceas, incluzând decodoare digitale și difuzoare pentru sunete autentice.

Organizarea unei expoziții

Pregătirea unei expoziții precum cea de la Palatul Culturii din Ploiești implică o logistică impresionantă.

„Discutăm de o infrastructură mare. Avem nevoie de 20-30 de oameni ca să o monteze (…) Fiecare modul care compune traseul are 1,20 metri”, detaliază Ștefan.

Planificarea începe cu cel puțin șase luni înainte, iar montajul efectiv durează aproximativ 12 ore.

„Practic, toți știm planurile. Avem planurile desenate, știm pe unde vin, pentru că ne luăm cotele după planurile sălii”, explică el.

Modelismul în România

În România, modelismul este considerat o pasiune de nișă, fiind mai puțin popular decât în țări precum Germania sau Austria. Totuși, Clubul Feroviar Republica Ploiești încearcă să promoveze această activitate.

„În Gară la Nenea Iancu” nu este doar despre trenulețe, ci despre modelism ca formă de artă și precizie.

Modelele trebuie să respecte realitatea în proporție de peste 90%.

„Din această cauză noi avem o problemă cu arta modernă, care nu are nicio legătură cu realitatea. Este dureros pentru noi…”, spune Ștefan râzând.

Totuși, uneori, adaptările sunt necesare pentru a face modelele vizibile publicului.

Viitorul expoziției

Anul acesta, expoziția „În Gară la Nenea Iancu” va avea loc între 3 și 5 octombrie 2025, la Palatul Culturii din Ploiești.

Organizatorii promit surprize și așteaptă un număr mare de vizitatori. Ștefan Pârvu va fi prezent pentru a împărtăși detalii despre munca din spatele acestei pasiuni.

