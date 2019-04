UPDATE: Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală față de Mircea Drăghici, în acest caz.

„În calitate de trezorier al unui partid, având atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor bănești aparținând formațiunii politice respective, suspectul și-ar fi însușit suma de 380.000 euro prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, având un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenită din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parțială în proporție de peste 2/3 a unui imobil”, se arată în comunicatul DNA, emis astăzi.

Cercetările procurorilor anticorupție vizează felul în care Mircea Drăghici, în calitate de trezorier al PSD a intermediat achiziționarea unui imobil în valoare de peste 500.000 de euro, sumă care urma să fie achitată atât cu bani pe care îi gestiona în calitate de trezorier, dar și cu fonduri proprii.

Subvențiile sunt primite de la Autoritatea Electorală Permanentă, din bani publici.

Mircea Drăghici a dat detalii jurnaliștilor după întâlnirea cu procurorii anticorupție.

„Știți foarte bine. Să fii pus sub acuzare că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlamentul României și ești cel mai îndreptățit să știi spiritul și litera acestei legi? Atenție, mi se pare mult exagerat și cred cumva că și are legătură cu coordonarea campaniei, că suntem în buza campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală am fost chemat la DNA” arată g4media.ro.

După ce a fost pus sub acuzare, Mircea Drăghici a reacționat și printr-un mesaj postat pe Facebook.

„În această țară, deocamdată, nu poate stabili un procuror, fie el și de la DNA, în ce condiții un partid închiriază un imobil, la ce preț și pentru ce termen!”, a scris acesta.

În februarie, DNA a cerut documente de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru a stabili dacă PSD a direcționat banii din subvenții către instituții de presă, potrivit surselor citate.

Într-o adresă către Autoritatea Electorală Permanentă, procurorii DNA arată că ”în interesul urmăririi penale care se efectuează în dosarul penal cu nr. de mai sus (nr. 21/P/2019 – n. red.), vă înaintăm alăturat un exemplar al ordonanței emisă în cauză în data de 11.02.2019 și vă solicităm să ne înaintați, în fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul, documente privind:

– Modul de stabilire și repartizare a subvențiilor acordate în cursul anului 2017 Partidul Social Democrat;

– Virarea sumelor de bani acordate în cursul anului 2017 Partidului Social Democrat;

– Rapoartele de control privind modul de utilizare de către Partidul Social Democrat a subvențiilor la nivelul anilor 2017 și 2018”.

Dezvăluirile despre contractele cu presa

Dosarul ar fi pornit de la articolele publicate de Newsweek România despre modul în care trezorierul PSD, Mircea Drăghici, ar fi direcționat sume de bani de la partid către o firmă de media controlată de soția sa în județul Argeș. Drăghici a respins atunci acuzațiile și a cerut publicației Newsweek să șteargă articolul de pe site.

Tot Newsweek a scris în decembrie 2018 despre sumele pe care le-ar fi încasat mai mulți ziariști, analiști și sociologi de la PSD din banii încasați de partid la stat drept subvenție. În fruntea listei figurează ziaristul Doru Bușcu, de la Cațavencii, cu cele mai mari sume, despre care jurnaliștii de la Newsweek susțin că le-ar fi încasat de la PSD prin intermediul unor firme de consultanță. Doru Bușcu neagă însă și susține că e vorba despre simple contracte comerciale și că nu susține partidul lui Dragnea, deși în spațiul public mai multe voci susțin acest lucru.

În ciuda acestor dezvăluiri, Mircea Drăghici a declarat recent că îşi depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente şi depinde de Parlament dacă va fi validat. Drăghici a spus că i se pare normal să ocupe această funcţie cât timp nu va mai fi om politic.

