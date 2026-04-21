Înainte de a urca în ring, Codruța Meilă („Coco”) a stat de vorbă cu Libertatea despre Gala RXF Next Fighter 29 Box Edition, care se vede în exclusivitate pe VOYO pe 21 aprilie 2026, de la ora 20.00.

Concurenta de la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, se va lupta cu Dodo, o tânără în vârstă de 21 de ani care este tatuator și care a cochetat tot timpul cu sportul de contact.

„Acest meci este o provocare și pentru mine, nu doar pentru adversara mea. Pentru că este pentru prima dată când mă bat pe reguli de box și prima dată când lupt din nou, după o lungă perioadă de pauză în care nu m-am antrenat. O simt pregătită și pe adversara mea, deci consider că va fi un meci foarte strâns, ceea ce va face să fie o luptă frumoasă.

Suntem singurele fete care se luptă în această ediție. Mă simt pregătită și sunt gata să dau tot ce am eu mai bun ca să câștig”, a spus Codruța Meilă („Coco”) în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, concurenta de la „Desafio: Aventura” și Dodo vor urca în ring la Gala RXF Next Fighter 29 Box Edition în singurul meci de fete.

Înaintea galei care se vede pe VOYO pe 21 aprilie 2026, de la ora 20.00, la știrile sportive de la PRO TV a vorbit și Stelian Ogică despre cea mai recentă Gală RxF, afirmând că nu îi este deloc frică de fostul fotbalist Cristian Bud, care îi este adversar.

„Cristi Bud, cu lovitura asta din fundul curții o să-ți scot fotbalul din cap. Și mental am să-l domin. Chiar este arma mea secretă. Îi scot fotbalul din cap, îi scot boxul din cap și plec acasă învingător. Am o singură armă: lovesc foarte tare. Să-l ferească Dumnezeu să intre un pumn de-al meu, că nu poate duce meciul la capăt”, a spus Stelian Ogică la PRO TV.

Acesta s-a antrenat la sala lui Cătălin Moroșanu, fostul luptător afirmând că meciul dintre Stelian Ogică și Cristian Bud va fi unul interesant.

„O să fie un meci foarte interesant. Nu trebuie subestimat niciunul dintre ei”, a afirmat Cătălin Moroșanu la PRO TV.

