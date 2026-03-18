Reguli stricte pentru cei care folosesc trotinete electrice

Obligativitatea noii plăcuțe va intra oficial în vigoare pe 16 mai. Această măsură aduce la realitate reforma Codului Rutier din 14 decembrie, care a introdus următoarele reguli stricte pentru trotinete:

  • Asigurare de răspundere civilă (RCA) obligatorie.
  • Cască obligatorie pentru toți utilizatorii.
  • Interdicția de a circula în afara centrelor urbane sau pe contrasens.
  • Limită de viteză de 20 km/h (redusă la 6 km/h în zonele pietonale).

Ce este plăcuța de înmatriculare pentru trotinetele electrice

Spre deosebire de mașini sau motociclete, trotinetele nu au un număr de șasiu și nu sunt înscrise în Registrul Auto național. Prin urmare, autocolantul va fi asociat proprietarului, nu vehiculului în sine.

Plăcuța de înmatriculare va fi un autocolant plastifiat, nedetașabil, produs de Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Are formă dreptunghiulară și conține șase caractere alfanumerice pe două rânduri (litere de la B la Z, excluzând A, E, I, O, Q, U; cifre de la 2 la 9).

„Targhino” trebuie aplicat pe aripa din spate sau, dacă aceasta lipsește, pe partea din față a coloanei de direcție. Circulația fără această plăcuță atrage amenzi cuprinse între 100 și 400 de euro.

Cum se poate obține un „Targhino”

Sistemul de eliberare este gestionat de Motorizzazione Civile și funcționează astfel. Se depune o cerere online prin portalul Gestione pratiche online (sau Portale dell’automobilista), accesibil cu SPID de nivelul doi sau cu Cartea de Identitate Electronică (CIE).

Solicitantul trebuie să achite 8,66 euro pe portalul Ministerului Transporturilor, la care se adaugă taxa de timbru și alte drepturi de eliberare.

După procesarea cererii de către centrul de servicii, utilizatorul se poate programa la ghișeu pentru ridicarea autocolantului.

    Sistemul este deschis majorilor, dar se poate solicita o plăcuță și pentru minorii care au împlinit 14 ani, cererea trebuind depusă de persoana care exercită responsabilitatea parentală.

    Cum se procedează în caz de furt sau de vânzare

    Decretul reglementează și situațiile excepționale, procedurile având loc online.

    În caz de probleme cu autocolantul sau dacă trotineta este furată, proprietarul trebuie să raporteze incidentul pe platformă și, în cazurile prevăzute, să depună o plângere la poliție în termen de 48 de ore.

    La vânzare, plăcuța nu se transmite noului proprietar odată cu vehiculul. Fostul proprietar trebuie să ceară radierea ei (proces care implică alte costuri, plătibile prin sistemul PagoPA), iar cumpărătorul va trebui să solicite un autocolant nou, pe numele său.

    Scopul montării acestor plăcuțe

    Scopul principal al acestui autocolant este de a identifica ușor persoanele care încalcă regulile și de a verifica electronic existența asigurării RCA.

    Bazele de date ale Motorizzazione vor comunica direct cu sistemele ANIA (asigurătorii). Astfel, în caz de accident, despăgubirile vor fi gestionate mult mai ușor.

    Luigi Altamura, comandantul poliției locale din Verona, a subliniat că această legătură clară între trotinetă și proprietar va eficientiza controalele și va descuraja fugarii de la locul accidentului. El a avertizat însă că aparatul birocratic trebuie să răspundă rapid solicitărilor pentru ca legea să funcționeze optim.

    Promo
    Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
    Advertorial
    Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
    Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
    Advertorial
    Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
