Protestatari arestați la ordinul președintelui

Președintele Donald Trump a luat o decizie fără precedent când a trimis trupele de pușcași marini în Los Angeles pentru a sprijini raidurile autorităților de imigrare. Deși nu au voie să facă arestări, oficialii militari au confirmat că soldații pot „reține persoane până la sosirea poliției”.

Decizia a fost criticată dur de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care a dat în judecată administrația Trump. Cu toate acestea, Trump a ignorat apelurile și a ordonat trimiterea a 700 de pușcași marini și 4.000 de membri ai Gărzii Naționale în oraș.

Soldați preiau controlul orașului

Generalul Scott Sherman, care conduce trupele, a declarat că misiunea lor este să „protejeze personalul federal și proprietățile”. Deși militarii nu poartă muniție reală, aceștia pot interveni în timpul protestelor și pot reține civili, anunță Reuters.

📺WATCH our Detroit officers & special agents in Michigan arrest 24 illegal aliens in ongoing targeted immigration enforcement operations.



Thanks to our partners: @FBI, @CBP, @DEAHQ, @HQATF and @USMarshalsHQ!



Follow us for updates on this and other ongoing investigations. pic.twitter.com/6lbtNM9iws — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) June 11, 2025

Imaginile distribuite de ICE (agenția pentru controlul imigrației) arată soldați înarmați alături de agenți federali care încătușează aparent migranți în Los Angeles. Acțiunile au stârnit furie în rândul apărătorilor drepturilor civile, care spun că implicarea armatei în activități de poliție contravine legii din 1878.

„Protejarea personalului federal înseamnă, în realitate, însoțirea agenților ICE în cartierele din oraș și participarea la raiduri,” a declarat procurorul general al Californiei, Rob Bonta.

Proteste din Los Angeles până la New York

Totul a pornit de la protestele izbucnite vineri în Los Angeles, după ce ICE a intensificat raidurile. De atunci, manifestațiile s-au extins în New York, Atlanta, Chicago și Texas.

📺WATCH The moment a previously deported illegal alien with a prior criminal record allegedly attacks ICE officers with a Molotov cocktail during Los Angeles riots.



The suspect was swiftly arrested and has been charged with attempted murder. pic.twitter.com/70fVhg0yXI — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) June 11, 2025

„Trump spune că armata a prevenit violențele. Noi spunem că a adus frica pe străzi”, au reacționat autoritățile locale din Los Angeles. Primarul Karen Bass a impus marți seară o interdicție de circulație în centrul orașului, după ce unele magazine au fost jefuite. Poliția a arestat 225 de persoane într-o singură zi.

În Austin, Texas, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Guvernatorul republican Greg Abbott a anunțat trimiterea Gărzii Naționale în mai multe orașe.

1.800 de proteste pregătite pentru ziua de naștere a lui Trump

Sâmbătă, 14 iunie, armata americană va organiza o paradă militară în Washington, D.C., cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înființarea armatei și a împlinirii a 79 de ani ai lui Donald Trump. Tancuri și vehicule blindate vor defila prin capitală, în timp ce o coaliție formată din peste 100 de organizații, denumită simbolic „No Kings”, pregătește proteste în peste 1.800 de locații.

Trump a transmis un avertisment clar: „Orice protestatar va fi întâmpinat cu forță masivă.”

Raiduri record: 2.000 de arestări pe zi

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat că ICE a arestat în ultimele zile aproximativ 2.000 de persoane pe zi, un număr de șase ori mai mare decât media zilnică din perioada administrației Biden.

Un raid de amploare a avut loc marți la o fabrică de carne din Omaha, Nebraska, unde 75-80 de persoane au fost reținute. Firma vizată, Glenn Valley Foods, a transmis că nu a fost informată în prealabil și că respectă legislația privind angajarea.