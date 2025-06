Tensiuni în creștere în SUA: Proteste și intervenții militare în urma raidurilor de imigrație

În ultimele zile, mai multe orașe din Statele Unite se confruntă cu proteste de amploare ca urmare a raidurilor de imigrație efectuate de autoritățile federale.

Situația a escaladat, ducând la impunerea unei interdicții de circulație în Los Angeles și la desfășurarea de trupe militare. Potrivit New York Times, tensiunile continuă să crească, iar noi demonstrații sunt așteptate în zilele următoare.

Desfășurarea trupelor militare în Los Angeles stârnește controverse

Decizia administrației Trump de a trimite aproape 5.000 de soldați ai Gărzii Naționale și pușcași marini în Los Angeles a fost aspru criticată de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. Într-un discurs televizat la nivel național, acesta a avertizat că este un „abuz flagrant de putere” din partea președintelui.

„California poate fi prima, dar în mod clar nu se va opri aici”, a declarat Gavin Newsom. Guvernatorul Californiei a spus că „alte state urmează. Democrația urmează”.

Guvernatorul democrat a subliniat că desfășurarea trupelor s-a făcut împotriva sfaturilor oficialilor statului și a avertizat că democrația americană se află într-un „moment periculos”.

În replică, președintele Trump și-a asumat meritul pentru calmarea situației din Los Angeles. „Prin ceea ce am făcut, am oprit violența în L.A.”, a afirmat acesta la Casa Albă, potrivit New York Times.

Americanii se pregătesc pentru proteste în mai multe orașe din SUA

Deși epicentrul protestelor rămâne Los Angeles, demonstrațiile s-au extins și în alte orașe importante din SUA. În Chicago, unii protestatari au aruncat cu sticle de apă spre polițiști și au vandalizat cel puțin două vehicule.

La New York, forțele de ordine au efectuat zeci de arestări în apropierea clădirilor federale din Lower Manhattan. În Atlanta, poliția a folosit agenți chimici și forța fizică pentru a dispersa câteva zeci de manifestanți care blocaseră o autostradă.

Noi proteste sunt anunțate pentru miercuri în mai multe orașe, printre care Las Vegas, Los Angeles, New York, Minneapolis, San Antonio și Seattle. Unii organizatori au declarat că aceste demonstrații locale sunt un preludiu pentru protestele naționale planificate sâmbătă împotriva președintelui Trump și a unei parade militare neobișnuite din Washington D.C.

Interdicție de circulație în Los Angeles

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a impus o interdicție de circulație pe timp de noapte în centrul orașului. Măsura acoperă un complex de clădiri federale unde protestatarii s-au confruntat cu poliția și se așteaptă să rămână în vigoare mai multe zile.

Interdicția a adus liniște în centrul Los Angelesului, unde cinci zile de proteste împotriva raidurilor federale de imigrație au degenerat ocazional în violențe. Cu toate acestea, tensiunile rămân ridicate după ce armata SUA a anunțat că 700 de pușcași marini se vor alătura trupelor Gărzii Naționale în oraș.

O purtătoare de cuvânt a Comandamentului de Nord al armatei americane a declarat că pușcașii marini vor ajuta la protejarea proprietăților și personalului federal, inclusiv a agenților de aplicare a legilor imigrației.

Cum au început protestele

Protestele au izbucnit inițial ca răspuns la raidurile de imigrație efectuate de autoritățile federale în cartierul de confecții din Los Angeles. Aceste operațiuni au stârnit controverse, mai ales după ce trupe înarmate ale Gărzii Naționale au însoțit ofițerii federali de imigrație în timpul raidurilor de marți.

Statul California a calificat această acțiune drept ilegală și inflamatoare. Un judecător federal din California a stabilit o audiere pentru joi cu privire la solicitarea statului de a limita rolul pușcașilor marini și al trupelor Gărzii Naționale doar la paza clădirilor federale.

Extinderea posibilă a intervenției militare

Un oficial american a declarat pentru New York Times că în cadrul administrației Trump, inclusiv la Pentagon, au loc discuții despre posibilitatea desfășurării Gărzii Naționale sau a trupelor active în alte orașe în afară de Los Angeles.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a anunțat marți seara că va trimite trupe ale Gărzii Naționale în întregul stat pentru a menține ordinea, devenind primul guvernator american care face acest lucru de la începutul tulburărilor.

Președintele Trump a avertizat marți că orice demonstranți care se vor aduna în timpul paradei militare din Washington „vor fi întâmpinați cu forțe foarte mari”, fără a oferi detalii suplimentare.

Sute de arestări în mai multe orașe

De la începutul protestelor de vineri, sute de persoane au fost arestate în mai multe orașe americane. Peste 330 de arestări au avut loc în Los Angeles, peste 240 în San Francisco și 12 în Austin, Texas, potrivit oficialilor.

Deși confruntările au devenit uneori tensionate, protestele au rămas în mare parte limitate la zone restrânse ale orașelor.

În ciuda escaladării situației, președintele Trump a sugerat marți că protestele din Los Angeles sunt în scădere. Această afirmație contrastează însă cu realitatea din teren și cu anunțurile privind noi demonstrații în zilele următoare.

Un judecător federal din California a stabilit o audiere pentru joi cu privire la solicitarea statului de a limita rolul pușcașilor marini și al trupelor Gărzii Naționale doar la paza clădirilor federale. Această decizie ar putea avea un impact semnificativ asupra evoluției situației în Los Angeles și în alte orașe.

În timp ce tensiunile continuă să crească, atât autoritățile, cât și organizatorii protestelor se pregătesc pentru noi demonstrații. Rămâne de văzut dacă situația se va calma sau va escalada în continuare în zilele următoare.

Un jurnalist american a fost împușcat în cap, în timpul protestelor din Los Angeles. Momentul cutremurător a fost filmat, iar bărbatul realiza o serie de fotografii în momentul incidentului. Jurnalistul se afla în misiune în acea clipă. La un moment dat, un polițist și-a îndreptat brusc arma asupra lui și a tras, lovindu-l direct în frunte.

