Întâlnirea dintre Trump și Albanese

Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc în Sala de Cabinet a Casei Albe. Când un jurnalist l-a întrebat pe Trump despre relația sa anterioară cu Rudd, președintele american a părut să nu-și amintească de ambasador. „Nu știu nimic despre el – dacă a spus lucruri rele, poate ar vrea să-și ceară scuze”, a declarat Trump, potrivit The Independent.

Albanese a zâmbit când Trump l-a întrebat dacă un ambasador a spus ceva rău despre el. Președintele american a adăugat rapid în glumă: „Nu-mi spune, nu vreau să știu”.

Confruntarea cu Rudd

Când Albanese i-a indicat că Rudd era prezent în sală, Trump s-a adresat direct ambasadorului: „Ai spus lucruri rele?”. Rudd a încercat să explice că criticile sale au fost făcute înainte de a deveni ambasador, dar Trump l-a întrerupt spunând: „Nu-mi placi nici tu. Și probabil nu-mi vei plăcea niciodată”.

Criticile anterioare ale lui Rudd

Într-un interviu din 2021 care a reapărut în 2024, Rudd îl numise pe Trump „un idiot de la țară” și „nu o forță intelectuală de frunte”. De asemenea, îl descrisese ca fiind „distructiv” și un „trădător al Occidentului”. Rudd și-a șters ulterior postările de pe rețelele sociale în care îl critica pe Trump.

Reacții și consecințe

Liderul opoziției australiene, Sussan Ley, a cerut imediat demiterea lui Rudd, declarând pentru Channel Seven: „Când ambasadorul este subiectul glumei, iar prim-ministrul râde de el, cred că ne spune tot ce trebuie să știm despre faptul că probabil nu este rezonabil să continue în acest rol”.

Surse citate de The Guardian au confirmat că Rudd și-a cerut scuze lui Trump după plecarea presei, iar președintele a răspuns: „Totul este iertat”.

Rezultate concrete ale vizitei

În ciuda momentului tensionat, vizita lui Albanese a adus rezultate diplomatice concrete pentru Australia. Trump a susținut parteneriatul de securitate AUKUS și a semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari pentru minereuri rare cu Australia.

Ministrul de externe Penny Wong a lăudat rolul lui Rudd în facilitarea discuțiilor, declarând pentru Australian Broadcasting Corporation: „Kevin a făcut o treabă extrem de bună, nu doar în obținerea întâlnirii, ci și în munca pentru acordul privind mineralele critice și AUKUS … iar succesul întâlnirii reflectă această muncă”.

Acordul semnat prevede investiții de câte 1 miliard de dolari din partea fiecărei țări în următoarele șase luni în proiecte de exploatare și prelucrare, precum și stabilirea unui preț minim pentru mineralele critice. O declarație a Casei Albe a menționat că investițiile vor viza zăcăminte de minerale critice în valoare de 53 de miliarde de dolari, fără a oferi detalii despre tipurile sau locațiile acestora.

Trump a avut recent un conflict cu un jurnalist australian

Un schimb dur de replici a avut loc în septembrie între președintele american Donald Trump și jurnalistul John Lyons de la Australian Broadcasting Corporation (ABC), după ce acesta l-a întrebat cât de mult s-a îmbogățit de când s-a întors la Casa Albă. Incidentul a fost relatat de BBC și a stârnit reacții atât la Washington, cât și la Canberra.

„În opinia mea, prejudiciați foarte mult Australia chiar acum, iar ei vor să se înțeleagă bine cu mine”, a spus Trump, vizibil iritat. Mai mult, liderul american a amenințat că îi va vorbi premierului australian Anthony Albanese despre episod: „O să-i spun despre dumneavoastră. Ați dat un ton foarte prost”.

