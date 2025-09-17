Trump, deranjat de întrebările despre afaceri

Întrebat câți bani a câștigat de la revenirea sa în funcție, în ianuarie, Donald Trump a răspuns: „Nu știu”, adăugând că afacerile familiei sunt gestionate de copiii săi. Totuși, președintele american a acuzat jurnalistul că ar dăuna relațiilor dintre Statele Unite și Australia.

'You're hurting Australia': Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF — Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025

„În opinia mea, prejudiciați foarte mult Australia chiar acum, iar ei vor să se înțeleagă bine cu mine”, a spus Trump, vizibil iritat.

Mai mult, liderul american a amenințat că îi va vorbi premierului australian Anthony Albanese despre episod: „O să-i spun despre dumneavoastră. Ați dat un ton foarte prost”.

„Liniște!” și trecerea la alt jurnalist

Când John Lyons a încercat să mai pună o întrebare, Donald Trump și-a pus degetul arătător pe buze și i-a spus „Liniște!”, înainte să se îndrepte către alt jurnalist. Momentul a fost surprins pe video și distribuit ulterior pe rețelele sociale de Casa Albă, însoțit de mesajul: „Trump pune la punct un străin nepoliticos din presa Fake News”.

Relațiile SUA-Australia, deja afectate de tarife și acordul Aukus

În acest moment, relațiile dintre cele SUA și Australia sunt deja fragile. Premierul australian Anthony Albanese încearcă de mai multe luni să aibă o întâlnire oficială cu Trump, după ce discuțiile planificate la summitul G20 din iunie au fost anulate, președintele american plecând mai devreme din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Albanese, care se va afla săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a declarat pentru ABC că îl va întâlni pe Trump la mai multe evenimente: „El găzduiește o recepție marți seara și, de asemenea, ne vom revedea la diverse forumuri care au loc între acum și sfârșitul anului”.

Tensiunile au crescut și după ce administrația Trump a anunțat o revizuire a acordului Aukus, un proiect major de construcție de submarine, în valoare de 176 de miliarde de lire sterline, aproximativ 239 de miliarde de dolari, semnat în 2021 între SUA, Marea Britanie și Australia.

În plus, în aprilie, toate exporturile australiene către Statele Unite au fost lovite de un tarif de cel puțin 10%, ceea ce premierul Albanese a descris drept „nu este gestul unui prieten”.

Reacția jurnalistului John Lyons

După incident, jurnalistul australian a declarat pentru ABC că acuzațiile președintelui american sunt absurde.

„Pentru mine, a fost un lucru perfect normal să pun întrebări care nu cred că erau provocatoare. Întrebările mele au fost corecte, bazate pe cercetare și nu puse într-un mod abuziv”, a explicat acesta.

Lyons a explicat că discuția a făcut parte dintr-o investigație a programului „Four Corners” privind afacerile lui Trump de la revenirea la Casa Albă.

Nu este prima oară când Trump atacă presa

Incidentul cu jurnalistul australian nu este singular. În urmă cu doar câteva zile, Donald Trump a avut un schimb tensionat și cu Yamiche Alcindor, jurnalistă NBC, după ce aceasta l-a întrebat dacă încearcă „să intre în război cu Chicago”. Întrebarea venea în urma unei postări controversate pe platforma sa, Truth Social, unde Trump publicase o imagine inspirată din filmul „Apocalypse Now”, în care apărea coordonând un atac asupra orașului Chicago.

„Când spui asta, dragă, sunt știri false”, i-a replicat Trump, înainte să ridice tonul: „Ascultă. Taci. Ascultă. Tu nu asculți. Tu nu asculți niciodată. De aceea ești de mâna a doua”.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a catalogat mesajul drept „o amenințare la adresa unui oraș american”, în timp ce Trump a insistat că reacțiile sunt „știri false”. Momentul a arătat încă o dată relația tensionată dintre președintele american și presa care îl critică.

