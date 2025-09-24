„Nu pot să cred că ABC Fake News i-a dat din nou slujba lui Jimmy Kimmel. Casa Albă fusese informată că emisiunea a fost anulată! Publicul lui a dispărut, iar talent nu a avut niciodată”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Președintele american a sugerat că ABC ar putea fi acționată în judecată, amintind de procesul său câștigat împotriva rețelei: „Ultima dată când i-am atacat, am primit 16 milioane de dolari. Asta pare și mai profitabil.”

Trump l-a numit pe Kimmel „neamuzant” și „ramură a DNC”, insinuând că susținerea acestuia de către rețea ar putea fi o contribuție ilegală la campania democrată.

Suma de 16 milioane de dolari menționată de Trump reprezintă acordul prin care Disney – compania-mamă a ABC – a acceptat în decembrie 2024 să plătească 15 milioane de dolari bibliotecii prezidențiale Trump și 1 milion pentru onorariile avocaților, după ce George Stephanopoulos afirmase în mod eronat că Trump fusese găsit „vinovat de viol” (juriul îl declarase de fapt responsabil pentru abuz sexual într-un proces civil intentat de E. Jean Carroll).

Disney suspendase emisiunea lui Kimmel pe termen nelimitat, la 17 septembrie, după ce președintele FCC, Brendan Carr, a criticat comentariile sale legate de uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Totuși, compania a anunțat luni reluarea show-ului, precizând că decizia a venit după „conversații amănunțite” cu Kimmel.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Chiar și așa, Sinclair și Nexstar Media – două mari grupuri de televiziune – au declarat că, deocamdată, nu vor difuza „Jimmy Kimmel Live!”. Între timp, Trump continua să creadă că emisiunea fusese definitiv anulată. „Veste grozavă pentru America: Emisiunea lui Jimmy Kimmel este ANULATĂ”, scria acesta pe 17 septembrie pe Truth Social.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE