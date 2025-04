Ironia Saturday Night Live: „E o depresie mare, dar e a noastră”

Emisiunea de comedie Saturday Night Live a deschis episodul de sâmbătă cu o parodie a discursului susținut recent de Donald Trump din Grădina Trandafirilor de la Casa Albă. Subiectul? Tarife între 10% și 54% pe toate bunurile importate în SUA. Adică pe tot ce vine din afara țării, haine, electronice, alimente, mașini. Pe scurt, prețuri mai mari pentru toată lumea.

În scenetă, James Austin Johnson îl joacă pe Trump și explică rețeta economică într-un stil inconfundabil: „Știu ce înseamnă cifrele, OK? Ele înseamnă că vom face America bogată din nou – Make America Wealthy Again, MAWA!”.

Dar nu înainte de a recunoaște, cu sarcasmul tipic, că „Va trebui să trecem printr-o mică depresie economică. Dar o să fie una fantastică, incredibilă. Noi vom fi cei care mănâncă pisici și câini. O să fie distractiv”.

Trump din parodie continuă explicațiile economice cu o logică greu de combătut:

„E simplu, OK: dacă piața merge în jos și jos și jos și jos, înseamnă că nu mai are unde să meargă decât în sus… sau poate mai jos”. Și dacă nu mai ai bani? Nicio problemă, spune președintele fictiv: „Banii tăi s-au dus și e OK. Ne descurcăm noi. Avem credință”.

„Musk” lansează Tesla care se vandalizează singură

La un moment dat, conferința este „întreruptă” de un alt personaj, Elon Musk, jucat de Mike Myers, care se plânge că nimeni nu mai vrea să cumpere Tesla. De ce?

„Am întrebat de ce. Și mi-am răspuns: din cauza mea”, este răspunsul care stârnește amuzament.

Dar tot el vine cu soluția tipic tech, și anume o mașină care se autodistruge. Tesla Model V, „prima electrică auto-vandalizabilă din lume”, cu graffiti generat de AI, pentru un plus de… personalitate.

Când gluma devine realitate, economiștii vorbesc despre tarifele lui Trump

Parodia cu care Saturday Night Live a deschis emisiunea are o bază extrem de serioasă. Economiștii avertizează că impunerea acestor tarife ar putea duce la creșteri în lanț ale prețurilor, o scădere a consumului și o reacție negativă din partea altor economii importante. Mai mult, cei care vor plăti cu adevărat aceste taxe sunt consumatorii americani, nu companiile străine.

Nici bursele nu au primit bine vestea, reacționând cu scăderi la nivel global. Experții spun că aceste politici ar putea provoca o încetinire economică severă, și exact asta a fost ironizat și în sceneta devenită virală

Faimoasa emisiune a reușit, ca de obicei, să îmbine umorul cu critica politică, dar în spatele glumelor se ascunde o realitate care poate afecta milioane de oameni. Dacă sloganul „Make America Great Depression Again” pare o glumă extrem bună pentru o seară de sâmbătă, dar ziua de luni ar putea aduce scumpiri, concedieri și incertitudine.

