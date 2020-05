De Adrian Cochino,

Donald Trump și apropiații săi au oferit contracte financiare generoase pentru producerea de echipamente medicale și au alocat aceste echipamente în diverse state pe criterii netransparente și subiective, o practică fără precedent la Casa Albă, arată o anchetă a NBC.

Există tot mai multe dovezi că Trump și aliații săi și-au folosit autoritatea de a acorda contracte și de a aloca resurse pentru propriul câștig politic, susține ancheta postului TV, care se bazează pe interviuri realizate cu zeci de oficiali federali sau locali, specialiști din sănătate și foști sau actuali angajați ai Casei Albe.

Strategia președintelui este posibilă din simplul fapt că deciziile privind achiziția și distribuirea echipamentelor medicale stau la mâna unor apropiați. Este vorba în primul rând despre vicepreședintele Mike Pence, care coordonează celula de criză anti-Covid și colaborează îndeaproape cu o echipă condusă de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Același Kushner care la începutul acestui luni și-a atras o ploaie de critici după ce a afirmat că ”rezerva federală (a echipamentului medical) este rezerva noastră, nu a statelor”.

Pe de o parte, autoritățile federale au capacitatea financiară de a scoate din competiție guvernele statelor, autoritățile municipale sau sistemele sanitare, care ar dori să facă achiziții directe de pe piața liberă.

Pe de altă parte, guvernul federal are și capacitatea de a întârzia sau de a anula pur și simplu comenzi făcute de autoritățile locale.

Nu îl ultimul rând, important este faptul că facilitat de situația de urgență, procesul de adjudecare este unul foarte flexibil și permite înalților oficiali politici să aloce rezerve de ventilatoare, măști, mănuși sau alte echipamente în funcție de afinități politice și nu atât în funcție de nevoia destinatarilor.

Un podcast care îți poate aduce contracte

La începutul lunii martie, un director al companiei producătoare de măști medicale Prestige Ameritech a găsit calea perfectă de a-și promova afacerea: A participat la un podcast moderat de Steve Bannon, foarte popular la Casa Albă, scrie NBCNews, care oferă un exemplu de favoritism.

”Dacă guvernul ar vrea să bage niște bani, am putea să angajăm mai mulți oameni și să construim mai multe mașini”, a spus Mike Bowen la emisiunea lui Bannon, fost consilier al lui Trump.

Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump

O lună mai târziu, la solicitarea Casei Albe, Prestige Ameritech a primit un contract de 9,5 milioane de dolari de la Agenţia Federală pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (FEMA).

Apoi, a mai primit un contract de la guvernul statului Texas, ba chiar a primit 50 de membri ai Gărzii Naționale, detașați de guvernatorul republican Greg Abbott să lucreze în ture la una dintre fabrici – un fapt fără precedent și aspru criticat de un expert consultat de NBC.

Bannon însuși a admis pentru NBC că i-a făcut legătura lui Bowen cu Peter Navarro, un consilier al lui Trump.

Pentru Casa Albă, acesta este un exemplu perfect de ocolire a birocrației și de răsplătire a unui producător național.

Dar cazul mai arată altceva, scrie NBC. Arată că Trump și consilierii săi au ales calea favoritismelor atunci când au acordat contractele pentru producția de echipamente medicale.

Câștigători și pierzători

Cum funcționează lucrurile în sistemul complex de alocare a rezervelor medicale? Postările repetate ale lui Trump, care anunță pe Twitter că trimite ventilatoare în stânga și-n dreapta, pot oferi o idee.

Într-un moment în care echipamentele medicale sunt resurse prețioase în toată lumea, inclusiv în SUA, este de ajuns ca un înalt oficial din Congres să spună: ”Trimiteți 500 de ventilatoare”, iar cele 500 de ventilatoare vor fi trimise, a declarat pentru NBC o sursă familiară cu procesul de alocare a rezervelor.

În acest timp, cadrele medicale aflate în prima linie în orașe și state democrate precum Phoenix sau Detroit sau chiar New York fac eforturi mari pentru a procura echipamente de protecție, deoarece nu primesc nimic de la guvern sau primesc resurse insuficiente, iar achizițiile de pe piața privată sunt dificile, scrie NBC.

Exemple relevante sunt cele ale senatorilor republicani Cory Gardner (Colorado) și Martha McSally (Arizona), care sunt în pericol să își piardă fotoliile la alegerile din toamnă și care au putut să anunțe public că au făcut rost de ventilatoare pentru statele lor, mulțumită influenței pe care o au pe lângă Trump.

Povestea republicanului Gardner este în mod special interesantă deoarece FEMA a anulat o comandă făcută de guvernatorul democrat al statului Colorado pentru 500 de ventilatoare, numai ca acestea să poată fi achiziționate de Agenția Federală. Apoi, Gardner a putut să se laude că a cerut și a primit 100 de ventilatoare de la Trump, jubilând că a salvat statul.

Will be immediately sending 100 Ventilators to Colorado at the request of Senator Gardner! https://t.co/Nj4EPxfZl6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

Un alt exemplu este cel al lui Ron DeSantis, guvernatorul republican al statului Florida, crucial pentru realegerea lui Trump, care a anunțat la rândul său că președintele i-a livrat tot ce a dorit.

În acest timp, alte state americane spun că se chinuie să achiziționeze echipament de protecție și truse de testare, dar că nu reușesc.

În urmă cu două săptămâni, spre exemplu, a fost nevoie de intervenția unui congresman democrat pentru ca agenții federali să nu confiște echipamentul medical procurat de un spital din Massachusetts, altfel, o practică des întâlnită.

Acuzații similare privind confiscarea comenzilor de echipamente medicale au fost făcute de oficialii orașului Phoenix. FEMA a negat acuzațiile.

În același timp, doi guvernatori democrați, J.B. Pritzker din Illinois și Gavin Newsom din California, dar și republicanul Larry Hogan din Maryland (care nu se află în cercul de apropiați ai lui Trump) au fost nevoiți să încheie acorduri cu furnizori străini pentru a se aproviziona.

Casa Albă se declară scandalizată de speculații

Oficialii administrației au subliniat, într-un răspuns pentru NBC, că procesul de acordare a contractelor și de alocare a resurselor este corect și obiectiv.

Este scandalos faptul că presa întreabă sau chiar speculează pe tema faptului că resursele ar fi alocate de guvernul federal pe criterii politice. Vorbim despre salvarea vieților aici și administrația Trump a lucrat din ianuarie împreună cu guvernatorii și echipele lor pentru a coordona strategia. Judd Deere, purtătoare de cuvânt a Casei Albe:

Dar un oficial al guvernului federal, care a preferat să-și păstreze anonimatul, a subliniat că ”influența” care vine dinspre Casa Albă este fără precedent.

”Nu am mai văzut niciodată până acum un astfel de comportament la Casa Albă”, a spus acesta.

Acuzații puternice din opoziție

În acest context, senatoarea de Massachusetts, Elizabeth Warren, a cerut o anchetă privind alocarea resurselor medicale din rezerva strategică.

The Trump administrations process for distributing medical supplies appears to be driven by politics instead of public health—and we need answers. https://t.co/atikwgrBXf — Elizabeth Warren (@ewarren) April 29, 2020

”Până la această dată, Massachusetts, unul dintre primele state lovite de COVID-19, a primit doar o parte din necesarul de echipament solicitat din rezerva strategică, în vreme ce Florida a primit întreaga cantitate de resurse la doar trei zile de la solicitare, iar apoi a primit întreaga cantitate pentru a doua oară”, a scris Warren într-un memoriu adresat organismului de anchetă din Departamentul de Securitate Internă.

Warren și alți nouă senatori democrați cer autorităților să verifice distribuirea inegală a resurselor medicale de către FEMA.

”Detaliile privind criteriile distribuirii au fost limitate, provocând confuzie și temeri printre statele care sunt disperate să achiziționeze materiale”, au scris senatorii.

E posibil ca președintele Trump să-și folosească influența pentru a livra rezerve medicale anumitor state, ca un mijloc de a susține senatori republicani care luptă pentru un nou mandat la alegerile din toamnă. Senatori democrați:

