Operațiunea de căutare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Călărași, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul I.S.U. București-Ilfov, a desfășurat operațiunile de căutare.

Militarul dispăruse în apele Dunării pe 6 septembrie, în timpul liber, în zona localității Unirea, județul Călărași.

Reacția Forțelor Terestre Române

Forțele Terestre Române au anunțat descoperirea corpului într-un comunicat oficial.

„În data de 14.09.2025, în urma operaţiunilor de căutare desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, cu sprijinul echipei de scafandri din cadrul I.S.U. Bucureşti-Ilfov, a fost găsit trupul neînsufleţit al caporalului Mihaiu Lucian, în vârstă de 42 de ani, militar al Batalionului 200 Sprijin «Istriţa»”, anunţă, luni seară, Forţele Terestre Române.

„Conducerea unităţii militare este alături de familia îndoliată şi transmite, în numele întregului personal, sincere condoleanţe familiei militarului”, au mai transmis oficialii Forţelor Terestre Române.

De asemenea, un alt caz este reprezentat de copilul de 14 ani, dispărut în Dunăre la Hârșova. Acesta a murit la scurt timp după ce a fost scos din apă și resuscitat. Minorul fusese căutat de șapte scafandri și un elicopter SMURD.

