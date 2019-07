Din juriul celei mai “gustoase” competitii – Best Meatless Burger in Town- au facut parte Chef Catalin Scarlatescu si Chef Maria Burlacu.Concurentii veniti din Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj, si chiar din Chisinau, cu profesii dintre cele mai diverse, i-au impresionat pe jurati cu retele lor.

In weekendul 27-28 iulie, clientii Burger si Scoici (Str Smardan nr 41) au sansa sa guste burgerii deliciosi intrati in finala si sa-si voteze favoritii, ei avand decizia finala in desemnarea celor doi castigatori. Premiile puse la bataie sunt de cate 1,000 de euro pentru doua retete care aduna cel mai mare numar de voturi.

De ce Meatless Burger?

Burger si Scoici isi propune sa-i convinga pe iubitorii de gust sa experimenteze, sa descopere savoarea preparatelor gatite fara carne, o alternativa mai sanatoasa si prietenoasa cu mediul. Burger si Scoici sustine reducerea consumului de carne, trend ce capata tot mai multa amploare la nivel mondial.

Reducerea consumului de carne ofera o multime de beneficii pentru organism, precum scaderea in greutate, scaderea riscurilor de boli cardiovasculare, diabet, cancer. In plus, consumand mai putina carne, contribuim la pastrarea unei planete mai sanatoase, prin reducerea emisiilor de gaze, a dependentei de combustibili fosili, miscsorarea consumului de apa.

Citeşte şi: