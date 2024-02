„Cu greu se poate aștepta de la noi să furnizăm informații despre mișcările jurnaliștilor străini”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, întrebat despre speculațiile potrivit cărora Carlson s-ar afla în Rusia pentru a-l intervieva pe liderul rus.

„Mulți jurnaliști străini vin în Rusia în fiecare zi, mulți continuă să lucreze aici, iar noi salutăm acest lucru”, a spus Peskov. „Nu avem nimic de anunțat în ceea ce privește interviurile acordate de președinte presei străine”, a mai declarat reprezentantul Kremlinului. „Dacă astfel de planuri vor fi puse în aplicare, vă vom informa”, a adăugat Peskov, citat de agenția oficială oficială rusă de presă TASS.

Canalul Mash, de pe aplicația de mesagerie Telegram, a publicat sâmbătă o fotografie cu Tucker Carlson la celebrul teatru Bolșoi din Moscova, asistând la specatolul de balet „Spartacus”, ceea ce a dus la apariția unor zvonuri privind un interviu cu Putin.

Tucker Carlson attends Spartacus ballet at the Bolshoi Theater in Moscow, Russia. Many now believe he is in Moscow to interview President Vladimir Putin. pic.twitter.com/yMGCd7gIpY

Carlson, în vârstă de 54 de ani, care ar fi sosit la Moscova joia trecută, a fost fotografiat de atunci într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din oraș.

Când a fost întrebat duminică de un jurnalist de la publicația rusă de stat Izvestia despre vizita lui la Moscova, Carlson a spus că „a vrut să vorbească cu oamenii, să se uite în jur și să vadă cum merge… și merge foarte bine”. Întrebat dacă a venit la Moscova pentru a-i lua un interviu lui Putin, Carlson a răspuns: „Vom vedea”. Apoi a zâmbit.

Tucker Carlson is stopped in Moscow, praised by a local, timidly responds that he's merely in town to look around. Says he „maybe” will interview Putin.



The @fbi needs to be all over this piece of shit. pic.twitter.com/Uf6UOhbHgm