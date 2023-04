Tudor Chirilă, către o fană care l-a pozat în metrou și i-a postat poza pe Facebook, fără să-i ceară acordul: „Lipsă de bun simț”

„Stii ca ai o zi buna; cand nu te astepti il vezi pe.. Chirila”, a scris o fană a artistului pe rețeaua de socializare, unde a adăugat și poza pe care i-a făcut-o acestuia în metrou.

Tudor Chirilă a vazut postarea și a preluat poza făcută de tânără, scriind: „Ce-mi plac mie oamenii care fac poze pe ascuns. Mă omor după ei #lipsaeducatie„.

Sursă foto: Facebook Tudor Chirilă

Postarea artistului care, la ora publicării acestui articol, are peste 2.400 de likeuri, a adunat și multe comentarii. Unii utilizatori împărtășesc punctul de vedere al lui Chirilă, însă alții îi atrag acestuia atenția că este persoană publică, astfel că tânăra poate să-l fotografie în spațiul public.

„Mmmda….grea situație, dramatică chiar. La câte atrocități,anomalii și chestii de domeniul sf-ului vedem zilnic in țărișoara asta,vine și cireașa de pe tort: un fan face o poză idolului(fără permisiune). Eu chiar te admir mult,mai ales pentru tot ce faci in afara scenei, dar cred că trebuia să vezi partea plină a paharului, anume că prin simpla ta prezență ai inseninat ziua cuiva”, i-a scris cineva.

Recomandări Curajul pentru schimbare. Drumul unei tinere dintr-o familie de romi argintari din București la Google, în New York: „O bursă educațională mi-a marcat viața”

„Omul Tudor are dreptul la viață personală…pe mine mă interesează ce canta, ce joaca …restul e fix treaba lui. Înțelegi?”, răspunde altcineva.

Și fana care i-a făcut poza lui Chirilă în metrou intervine în comentarii, scriind: „nu a fost pe ascuns; asa e cu fanii,mai ales ca nu sunt obisnuiti sa vada in metrou persoane publice ; chiar imi spunea o amica in privat ca poate o sa ma “certi” mi s-a parut un bun motiv de asa de…ca toata lumea acuza aglomeratia din Bucuresti dar nimeni nu face nimic in privinta asta”.

Artistul îi răspunde: „Nu-mi aduc aminte să-mi fi cerut voie să-mi faci poză așa cum ar trebui să procedeze o persoană manierată. Sigur, te poti prevala de faptul că e spatiu public, că-s persoană publică, blah, blah. Lipsa de bun simț rămâne. Punct”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: "Am făcut toate ecografiile, RMN-urile și analizele de sânge posibile. N-a ieșit nimic". Ce i-a sugerat să facă un asistent de la Floreasca

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro PROFEŢIA despre România care schimbă tot! Indianul care ne spune ce urmează a prezis şi moartea lui Ceauşescu

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată acum copilul-minune al anilor '70

TVMANIA.RO CRBL le-a pregătit o surpriză de proporții fanilor. „Direcția în care merg este una foarte șocantă” EXCLUSIV

Observatornews.ro Un sucevean a vrut să împuște un taur, în ogradă, dar glonțul l-a nimerit și pe vecinul venit în ajutor. Bărbatul a murit

Știrileprotv.ro Ce conțin imaginile din cauza cărora Dan Diaconescu a ajuns în arest la domiciliu. „De doi ani mă șantajează”

FANATIK.RO Câte zile libere au românii de Paște 2023. Ce au decis guvernanții, până la urmă

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro Multă lume bănuia, dar acum s-a confirmat! De ce au divorțat Deea și Dinu Maxer de fapt

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2023. Taurii ar fi bine să se ocupe de ceea ce le place să facă, ceea ce îi ajută să își recapete echilibrul și liniștea interioară