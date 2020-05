De Denisa Macovei,

Actor și cântăreț, Tudor Chirilă își dorește să se reîntoarcă pe scenă, în condiții de maximă siguranță, însă respectând aceleași criterii pe care, spune el, le respectă Biserica Română.

„Înțeleg că trecem printr-o perioadă în care trebuie să fim responsabili atât față de noi, cât și față de cei din jur. Am respectat restricțiile impuse de starea de urgență timp de două luni. M-am adaptat cum am putut și am încercat să găsesc soluții de a-mi face meseria fără să pun pe nimeni în pericol și fără să mă expun. Nu m-am văzut cu colegii de formație, nici măcar ca să fac un live cu ei dintr-o cameră, am făcut muzică de la distanță și am respectat ce era de respectat. După două luni, ca orice om normal care vede un început de relaxare pentru anumite profesii, am început să mă gândesc și eu la posibilitatea de a-mi exercita un drept fundamental, dreptul la muncă, în condiții de responsabilitate maximă. Noi, actorii, lucrăm cu publicul. Teatrul este o meserie mai veche decât foarte multe din profesiile din ziua de azi. E mai veche decât creștinismul, ba aș putea spune că religia creștină a împrumutat multe instrumente din arsenalul teatral”, și-a început actorul postarea pe blog, continând printr-o comparație între Biserică și teatru.

„În fiecare duminică biserica devine un teatru cu scenă, cu spațiu pentru spectatori, ba chiar cu culisele actorilor- altarul. În biserică se cântă căci, iată mesajul creștin ajunge mai repede la credincioși prin muzică. Există personaj principal, să zicem preotul, dar el este ajutat de alți preoți slujitori sau de diaconi. Ba chiar și femeia de la lumânări îndeplinește funcții multiple, ba vinde lumânări sau cărți de rugăciune, plasează oamenii în biserică, îi organizează sau face liniște, după caz. Iar predica nu este oare un monolog bine rostit, bine improvizat?”, a transmis actorul către președintele României, premierului, membrilor de guvern și membrilor comitetului național pentru situații de urgență.

Această introdcere și comparație între cele două instituții, de cult și de cultură, au avut ca scop să întărească idea mesajului pe care dorește Chirilă să-l trasmită. Și anume că de ce se permite doar în anumite situații relaxarea măsurilor, și de ce nu își poate exercita dreptul la muncă.

„Eu înțeleg, domnule Iohannis și domnule Orban, parlmentari sau miniștri, că v-ați gândit cu toții că biserica poate să își țină slujbele în aer liber, în curțile lor, cu respectarea măsurilor de distanțare, deși aici eu am o îndoială că ați reușit să explicați bine tuturor creștinilor ce înseamnă asta. Mai înțeleg și că biserica este o organizație puternică care a făcut lobby în sensul ăsta. Nu o spun în sens ironic. Care este oare diferența între teatru în aer liber și o slujbă în aer liber? De ce credeți dumneavoastră că lucrătorii din teatru nu pot avea grijă de publicul lor într-un spațiu deschis? De ce noi nu puteam să ne facem profesia, așa cum preoții o fac pe a lor? Este frustant pentru actori să știe că sunt considerați insignifianți, cantitate neglijabilă”, a mai precizat Tudor Chirilă în postarea de pe blogul lui.

