„Acum, la un an după acel miting, toată presa românească e zguduită de un caz care nu sepoate numi Colectiv, e un caz singular. Ştim despre ce este vorba, ştim câtă incompetenţă şi mizerie a ieşit la suprafaţă. Am aflat că poliţia e mai prietenă cu interlopii decât cu cetăţenii şi am mai aflat încă o dată că trăim într-o ţară în care trebuie să ne fie frică. Întrebarea este ce se va întâmpla şi de unde poate să pornească această schimbare. Eu cred că trebuie să fim călare pe ei să-şi facă treaba şi să ieşim în stradă de fiecare dată când sunt încălcate chiar cele mai mici drepturi. E singurul lucru pe care îl mai avem.

Se împlineşte aproape un an de când cetăţeni nevinovaţi ai acestei ţări îşi luau bătaie în Piaţa Victoriei într-un mod oribil de la Jandarmeria Română. Acum un an, pe 10 august, români din diaspora şi cetăţeni din România se adunau în Piaţa Victoriei în speranţa că acel miting va fi începutul unei schimbări. Nu s-a întâmplat. Au fost nişte abuzuri absolut incredibile. Nu există vinovaţi nici până acum pentru măcelul pe care l-au prestat cu abnegaţie jandarmi din toată ţara, că au fost şi din Constanţa, de exemplu. Noi nu am înţeles ce ni se întâmplă deşi vedeam oameni paşnici în jurul meu, peste tot pe unde m-am plimbat, în acelaşi timp vedeam numai gaze lacrimogene” a spus Tudor Chirilă, potrivit Spynews.

Anchetatorii care continuă căutările celor două fete dispărute în Caracal au găsit într-o pădure mai multe rămășițe umane despre care Gheorghe Dincă susţine că ar fi ale Luizei Melencu, scrie Mediafax citând surse judiciare.



