„Numai la CCR mandatul este fix şi nu poţi fi revocat nici de către cei care te-au desemnat. Cu o singură excepţie în România mandatele sunt pe perioadă determinată, termenul de exercitare a mandatului depinde de o serie de factori” a declarat Tudorel Toader la finalul bilanţului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, relatează Agerpres.

Până atunci însă nimic nu îl poate împiedica să-și îndeplinească prerogativele legale, a ținut să adauge Tudorel Toader.

„Faptul că am venit acum doi ani şi câteva zile la Ministrul Justiţiei, iau în calcul ceea ce este firesc şi normal şi legal – să rămân la Ministerul Justiţiei să îmi îndeplinesc atribuţiile până în momentul în care în Monitorul Oficial, pe o procedură sau alta, se va numi un alt ministru interimar sau titular. În momentul în care în Monitorul Oficial se numeşte un alt ministru, e normal că mandatul meu a încetat. Voi aştepta noul ministru mai devreme sau mai târziu, voi preda documentele pe bază de proces verbal, aşa cum le-am şi primit, voi preda sigiliul şi voi ura ‘succes’ continuatorului meu. Eu îmi exercit atribuţiile legale pe care le am. Decizia politică nu este la mine şi mai mult decât atât nu am ce să vă răspund”, a mai spus ministrul justiției.

Citește și: COPIII SISTEMULUI. În urma dezvăluirilor din Libertatea, autorităţile susțin că schimbă legea astfel încât orfanii care studiază după 18 ani să nu mai fie trecuți din familii în cămine!

Citește mai multe despre Tudorel Toader și ministerul justitiei pe Libertatea.